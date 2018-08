Sergio Maldonado arremetió contra Bullrich y habló de la muerte de Santiago

COMPARTIDOS: 0

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, afirmó que se está "en el inicio" de la investigación por la muerte del joven artesano.

"(La certeza que existe es) Lo que consta en el expediente y lo que estamos en camino de determinar: que hay una desaparición forzada seguida de muerte. Eso es lo que se está investigando, lo que dice en la carátula de la causa. No hay nada que diga lo contrario", afirmó Maldonado.

En declaraciones a medios porteños, el familiar del joven indicó que "quienes están involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago son los que después investigan el caso de Rafael Nahuel".

"Mintió (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich. A mí personalmente no me mintió, le mintió a la sociedad, diciendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana y que la Gendarmería no tenía nada que ver. Quedó comprobado que sí tenía que ver. Lo que hicieron el Gobierno, el Poder Judicial y algunos medios fue mentirle a la sociedad", subrayó.

Además, señaló que "hasta ahora lo que sucedió no muestra lo contrario de lo que dijeron" integrantes de la comunidad mapuche a la Justicia.

