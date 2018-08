VIDEO | El suegro de Nahir Galarza manifestó que quiere estar en el "Bailando" italiano

COMPARTIDOS: 0

Uno de los crímenes más resonantes de los últimos tiempos es el que cometió Nahir Galarza. La joven fue condenada por asesinar a su pareja Fernando Pastorizzo.

Recientemente, el padre del muchacho que murió a causa de los dos balazos que le dio “el bombón asesino” envió un video en el que se postula para participar de un programa de TV de Italia en el que se realizan concursos de baile.

En las imágenes de un post en Twitter, se puede observar a Gustavo Pastorizzo y se presenta como el papá de Fernando. El hombre cuenta que debido a la trascendencia que tuvo el caso de su hijo, es una personalidad “muy famosa” en Argentina.

Gustavo Pastorizzo usa el asesinato de su hijo Fernando para postularse a un programa de TV de Italia, Il @Ballando_Rai.

Uno de los tantos que utiliza la tragedia para lucrar y ganar notoriedad.

La clara definición de vergüenza ajena se resume en este video. pic.twitter.com/3a83QXlkpS — Gabriel Alvarez (@alvarezgabriel_) August 1, 2018

"Soy una persona que a causa de esa problemática que tuve en mi vida me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes aquí en Argentina como el de Mirtha Legrand, que lleva 50 años ininterrumpidos al aire", describió Gustavo Pastorizzo.

"Espero llevar mi ritmo y alegría argentina y todo lo que sé hacer acá a ese programa", cuenta en el mensaje que dirige a un productor italiano.

El caso Pastorizzo

Fernando, fue ultimado durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017 a causa de dos tiros que le dio, en plena calle de Gualeguaychú, su novia de 19 años de edad, Nahir Galarza.

La joven fue condenada a la pena de prisión perpetua.

