Gabriel Gómez: "La idea es traer un lateral izquierdo, un arquero y un delantero"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de Independiente Rivadavia, Gabriel Gómez, habló en Minuto 91 por Estudio 91.7 sobre todo lo realizado en la pretemporada, los refuerzos que llegaron a la Catedral, cómo vivió el choque contra Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina y el debut en el próximo torneo de la B Nacional.

En cuanto a lo extenso que se ha hecho la pretemporada previo al arranque del torneo, el mandamás Azul declaró "que haya sido larga nos viene bien porque tenemos chicos jóvenes y eso nos da más tiempo de trabajo. Los jugadores están motivados luego de haber afrontado los amistosos y a nosotros nos sirve para sacar conclusiones."

A la hora de responder sobre qué conclusiones sacó de los amistosos jugados, el DT dijo "jugar esa clase de patidos nos sirve para ver onde estmaos parados y también para que los jugadores más jóvenes tengan mas experiencia. Las conclusiones fueron buenas."

Luego de ser consultado sobre cómo vivió el partido por el Torneo Vendimia ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima, donde derrotó y avanzó a la final Gómez remarcó "lo que hizo la gente de Independiente en el clásico fue extraordinario, lo que alentaron y apoyaron fue increíble.

"Mi familia vino y quedó sorprendida y emocionada. Me encantaría jugar en el torneo de local con los dos públicos." sostuvo.

Sobre el torneo de la B Nacional y su estructura el ex entrenador de Instituto recalcó "Nosotros tomamos como normal que no haya descensos, aunque todavía eso no está cerrado. Independiente no puede jugar con eso a pesar de estar bien con los promedios, no hay que subestimar eso. Independiente tiene material en las inferiores pero hay que ir despacio. Estos chicos, mezclados con jugadores de experiencia nos van a dar una mano importante durante el año.

Finalmente, el ramallense dio su opinión sobre los refuerzos que llegaron a la institución y aclaró "el tema de los refuerzos pasa por lo económico, la idea es traer un laterla izquierdo, un arquero y un delantero. Creo que trajimos jugadores de gerarquía como Imperiale y Asenjo y dos que van a ser apuestas como Castro y Sule."

Podes leer:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-1-16-0-36-juan-andrada-godoy-cruz-se-viene-ganando-el-respeto-de-los-rivales

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-1-10-53-57-el-expreso-sumo-un-nuevo-refuerzo