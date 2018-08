Denuncian despidos en supermercados ATOMO

En los últimos tiempos, surgieron denuncias por parte de los propios empleados de la cadena de supermercados ATOMO, con respecto a los supuestos despidos que se vienen llevando a cabo en la empresa.

Al respecto, Fernando Ligorria, titular del Centro Empleado de Comercio, expuso la problemática en el programa Buen Día Ciudadano: “Estamos acompañando a los compañeros que han decidido no entrar a trabajar. Estamos con un reclamo porque se vienen dando despidos hormiga desde hace un tiempo en la planta de depósito Millán. No estamos haciendo cortes ni nada, simplemente acompañando”.

LEER MÁS--------> Se reactivan obras públicas para frenar la caída de la actividad

Sobre la posible presencia de Gendarmería en el lugar aclaró: “Nosotros estamos pacíficamente, Gendarmería no sé si la llamaron o no pero no vino. Vino la Policía y una fiscal corroborando que estamos acá pacíficamente. La planta está en la calle Álvarez Condarco de Las Heras”.

Además denunció una modalidad de la empresa: “Esta empresa tiene la modalidad de rotación de despidos y contratar gente con planes del Gobierno, pero más allá de eso la gente que está efectiva desde hace un tiempo en el último mes hemos tenido 12 despidos sin causa.

“Seguro que hay una situación compleja, pero nosotros vemos que despiden gente de planta permanente y contratan a otros con planes del Ministerio de Trabajo, hay una irresponsabilidad empresaria. Esos contratos donde tienen un salario que es una contraprestación que otorga al Ministerio”, alertó.

LEER MÁS--------> Salarios versus precios

Por otro lado, indicó que en el sector se han perdido 300 fuentes laborales: “En el último trimestre en Mendoza, en nuestra representación, tenemos cerca de 300 trabajadores despedidos en el comercio. La precarización también existe, por eso creo que no se ha agravado el número sobre todo en las pymes que tienen que tener empleados para sostener su negocio. Ahí ofrecen al trabajador, rehén de lo que se viv,e bajar la jornada y pagar la mitad en negro. O le dicen renunciá y te sigo tomando en negro.

Por último, indicó que permanecerán en el lugar hasta tener respuestas por parte de la empresa: “La empresa no ha dado señales, acá estaremos hasta tener alguna respuesta. Nosotros no pensamos ni en cortar la calle ni en bloquear nada. Creo que no tiene sentido afectar a otra gente que no tiene nada que ver con el reclamo. No le vamos a coartar el derecho a nadie que no tenga que ver con esta situación en ese sentido”.

MÁS NOTICIAS

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-1-10-35-24-latam-ofrecera-pasajes-de-cabotaje-a-bajo-costo

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-31-7-58-30-se-viene-un-nuevo-aumento-de-las-naftas