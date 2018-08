Salarios versus precios

COMPARTIDOS: 0

Según los últimos datos del INDEC los salarios a mayo de este año perdieron 4 puntos frente a la inflación, pero el dato dado a conocer por el organismo estadístico oficial no contempla los meses de junio y julio donde el efecto de la devaluación fue cruda y fuerte.

A julio de este año los salarios ya perdieron casi el porcentaje cerrado a principios de año de aumento salarial para todo el año (15% en promedio) con lo cual más que nunca está vigente la frase: “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”.

Ahora bien y más allá de que algunos sectores laborales tengan “clausulas gatillo” no podrán ganarla este año a la inflación porque será por sobre el 30% anual en el mejor de los casos, así que será otro año negativo para los asalariados principalmente.

Es una carrera que los argentinos la conocemos “de memoria” porque ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia económica argentina.

Es por eso que a los gobiernos se les reclama que prioricen planes o medidas económicas para atacar la variable más letal que tiene un país: la inflación.

La inflación genera atraso, genera pobreza, genera indigencia, caída consumo, etc., etc., etc.

En este caso del gobierno actual subestimó en demasía el problema inflacionario del país y lamentablemente el sector menos protegido (asalariados) terminó sufriendo las consecuencias.

Pero vale aclarar, que no es un problema de este gobierno solamente, sino que viene desde hace mucho tiempo en la Argentina.

Cuando los precios superan a los salarios, la familia pierde horizonte temporal y empieza a pensar en el “día a día”, porque el dinero no le alcanza.

Muchos dicen que los argentinos somos “campeones mundiales” en hacer “estirar el salario”, pero más allá de eso sería lógico e ideal que fuéramos un país normal, donde a todos le alcance el salario para cubrir su canasta básica familiar y poder vivir dignamente.

Ojalá algún día lo logremos como país, de verdad.