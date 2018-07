LIBERTADORES 2018 | La reacción de Centurión al hablar del cruce con River

COMPARTIDOS: 0

El mediocampista de Racing Ricardo Centurión minimizó la dificultad del cruce frente a River por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, y dijo que, personalmente, son partidos que le gusta disputar.

"El sorteo me sacó una sonrisa. Son partidos que me gustan. Es especial. River tiene un plantel de mucha calidad y jerarquía. Y nosotros nos estamos armando bien", afirmó Centurión desde Orlando, Estados Unidos, donde la "Academia" continúa con los trabajos de pretemporada.

Incluso, "Ricky" reconoció que recibió pedidos de hinchas de su exclub, Boca, para que complique la continuidad del "Millonario" en la Libertadores.

"Los hinchas de Boca también me pidieron a través de las redes sociales que le gane, por mi pasado. No tenemos competiciones antes así que solamente hay que mentalizarse y trabajar duro. Tenemos que tratar de sacar lo mejor de cada uno y llegar a ese partido con esa chispa necesaria para andar bien", explicó el volante ofensivo en TyC Sports.

Además de la Copa Libertadores, Centurión se refirió al Mundial de Rusia 2018, donde en un momento se lo mencionó dentro de los 23 convocados para viajar, pero finalmente se quedó fuera.

"Sentí que iba a aportar mi cuota de rebeldía, mi granito de arena, aportar desequilibrio. Pero bueno, ya está, ya pasó. Yo en el fondo no me ilusioné porque sabía que no iba a estar. No sé cómo fueron las cosas, por qué quedé afuera, pero me puso contento que la gente reventó las redes sociales pidiéndome y eso me deja contento. Que el pueblo argentino haya pedido que estuviera me puso bien. Ojalá el día de mañana tenga la chance de la Selección", explicó.

Y enseguida agregó: "Miré todos los partidos de Argentina y ahora sigo viendo los que quedan. Obviamente como todos me puse triste el día de la eliminación. Fue lamentable porque teníamos un grupo de jugadores muy buenos que merecía ganar algo".

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-9-18-2-16-tapia-y-angelici-echaron-a-sampaoli-que-esto-les-dijo-para-quedarse

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-9-12-33-0-la-fifa-advirtio-al-croata-vida-por-su-celebracion-pro-ucraniana