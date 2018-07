INSTAGRAM | El mensaje de Agustín Casanova por su complicada salud

COMPARTIDOS: 0

El actor de Simona vive un gran momento laboral pero recientemente un grave problema de salud lo alejó de los escenarios donde lleva a cabo su hobbie más intenso: cantar.

Casanova vivió un muy mal episodio de salud que le impidió dar un show pero salió a pedirles disculpas a sus fans mediante un video en Instagram Stories a la vez que aclaró públicamente que es lo que le está sucediendo.

“Hasta ahora estuve intentando recuperarme un poco de la voz. Lamentablemente, no pude. Las cuerdas vocales las tengo totalmente inflamadas, no puedo ni hablar. Intenté tomar té, todos los remedios para poder por lo menos hacer el show de hoy, pero sé que si lo hago, me voy a lastimar muchísimo y no voy a poder dar todo lo que tengo” contó Agustín Casanova en las redes sociales.

Además se lamentó: “Me superó. Cuando intento cantar se me quiebra la voz. Había traído una sorpresa, había venido Angelita también. Muy triste todo”.

La buena noticia es que el show de Casanova fue re programado para el 14 de este mes.

