Cubero dijo que Nicole "tiene que evolucionar"

En una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina, Fabián Cubero estalló contra su ex esposa Nicole Neumann a quien acusó de "egoísta" y problemática.

"Desde el momento que decidimos separarnos, hubo distintos tipos de situaciones que a mí me dieron a entender que no había vuelta atrás. Entonces me empecé a preparar, a hacer mi duelo rodeado de mis hijas y mis amigos. Dicen que cuando una pareja se separa, la mujer empieza a hacer el duelo estando en pareja y el hombre se entera sobre el final. Eso me pasó a mí. Romper la mesa familiar fue muy duro", confió el capitán de Vélez Sarsfield.

Además, el futbolista opinó: "Yo lo veo más por un tema de egoísmo porque bastante antes de eso, Nicole había viajado a Punta del Este con Facundo Moyano y viajaron con las nenas, ellas se sacaron fotos a upa de él y yo nunca dije nada de esa situación. Entiendo y sé que es parte de lo que viene después de la separación, pero se ve que Nicole no lo entendió".

Por otra parte, Poroto recordó el momento incómodo que le tocó vivir a Micaela Viciconte con Nicole Neumann en un móvil con el programa Cortá por Lozano. "Lo vi como una falta de respeto hacia Mica porque estaba promocionando una película y no me pareció correcta la actitud de Nicole cuando la estaban entrevistando. Por ahí Nicole no se está dando cuenta que eso le suma al programa y que la están usando justamente para generar todo esto. Yo veo que Nicole se engancha y sigue fomentando todo esto porque Mica nunca le faltó el respeto".

"Todo esto empezó cuando Nicole no aceptó la relación que tiene mi novia con mis hijas", reflexionó Cubero.