Otra más de los hermanos inefables

A veces nuestro país parece un laboratorio de ensayos sociológicos, donde experimentar distintos niveles de degradación y sometimiento es legítimo y bien visto. El triunfo cultural del populismo, además, hace que pararse con una postura crítica frente a sus políticas sea difícil de explicar, lo transforme a uno en un facho, un gorila, un garca u otros epítetos de similar tenor.

Por supuesto, la vara más alta en cuanto a delirios populistas disfrazados de “derechos” la volvieron a poner los puntanos, con Alberto Rodríguez Saa a la cabeza, con su plan de que todos los que se casan reciban un terreno. La idea generó adhesiones variopintas, y a la vez la inmediata descalificación de los que consideramos la medida una aberración, a partir de la consabida invocación de los famosos derechos (que no lo son tanto).

La derrota cultural hizo florecer la idea peregrina de que gobernar para “la gente” es regalar cosas: terrenos, casas, televisores, dinero, subsidios, becas. Entonces, pavimentar calles, ampliar redes cloacales, mejorar espacios públicos, desarrollar la infraestructura de comunicaciones y transportes, ya no serían obras para la gente. Tal vez sea que esas cosas solo son para ricos, pero tengo mis dudas.

Los dichos del diputado Guillermo Carmona esta semana ilustran un poco nuestros pesares. Criticó que en Mendoza “arreglan placitas” mientras la gente se muere de hambre. ¿Ignora Carmona que arreglar placitas es hacer obras públicas? ¿Ignora Carmona que las obras públicas generan trabajo, que la construcción es la mayor dinamizadora de las economías? Creo que no, aunque tal vez siga convencido que, en realidad, la obra pública es solo un pretexto para amasar fortunas personales de dirigentes y amigos del poder, y que no deben terminarse, como demuestra el gobierno al que adscribió e integró durante más de una década.

En realidad, esta política de supuestos derechos que premian la mera existencia, son garantía de nuevas desigualdades. Se ha naturalizado que, por ejemplo, si alguien tiene un hijo debemos pagarle por eso, si alguien va a la escuela debemos pagarle por eso, su alguien se casa debemos regalarle el terreno. Ocultamos que, detrás de todas esas personas que son sujetos de derechos hay otra cantidad que solo tiene obligaciones. Paralelamente, existe en la Argentina un grupo de trabajadores, empresarios, comerciantes, dueños de pymes, cuentapropistas y profesionales que soportan una presión tributaria asfixiante; que trabajan a duras penas para estar al día con las agencias tributarias.

De ese sector salen los fondos, en realidad, que solventan los derechos automáticos de otros millones que, teniendo todos los derechos, carecen absolutamente de obligaciones. ¿Es posible que la AUH no tenga ninguna contraprestación (no me respondan con la mentira de la escolaridad)? ¿Es posible que las becas de estudio no requieran ningún desempeño destacado? ¿Es posible que en un país con educación gratuita en todos los niveles, hasta en la universidad, haya que pagarle a los alumnos por estudiar?

En realidad, el resultado es un estado de anomia. Lo derechos nacen de las obligaciones, y cuando solo existen los primeros, entonces no lo son tanto. Se parecen más a graciosas concesiones de su majestad. La verdadera grieta de nuestro país está entre los que tenemos solo obligaciones y los que tienen solo derechos. Entonces, estos últimos se transforman en privilegios. Es un contrasentido muy curioso, pero si se lo piensa profundamente es así.

Hay una brutal transferencia de recursos desde los casi 15 millones que forman la población económicamente activa a una cifra mucho mayor que solo goza de esos supuestos derechos. Esto garantiza, claro, la supremacía política de los garantes de este statu quo, porque esos privilegios tienen como contrapartida la pertenencia política.

Los puntanos pusieron un nuevo jalón en este panorama de desquicio. Muchos deben haberse preguntado cómo no se nos ocurrió antes.