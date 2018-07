Disputas que no le hacen bien a la gente

COMPARTIDOS: 0

La gente no está bien. El país y la provincia están pasando por uno de los momentos más dramáticos de un sistema económico y financiero que se ha ensañado en oprimir a todos los sectores con una mezcla explosiva de inflación, recesión y devaluación.

Sin embargo, la clase política local, lejos de demostrar su preocupación, se da dentelladas en público, dejando una sensación de precariedad intelectual, mesura y respeto para debatir temas intrascendentes para ese golpeado ciudadano.

La imagen es tan dura como elocuente; la pobreza crece al compás de cómo se ha retrotraído el trabajo por el cierre de fábricas y comercios y el abandono del campo productivo agrario. Uno de cada tres niños necesita alimentarse de comedores comunitarios. Por eso Cáritas y ONGs como el Banco de Alimentos, deben reforzar en Mendoza la distribución de todo lo que reciben de campañas y donaciones, porque la demanda crece sostenidamente de comedores y merenderos.

Lo dramático es que surgen más lugares y jardines maternales donde también crecen zonas de vulnerabilidad social. Crecimiento es una definición, pero también un aumento doloroso y para nada beneficioso para los ciudadanos. Crecimiento de necesidades, de pobreza, de indigencia, de desigualdades, de hambre. Algo que el riguroso frío del gélido invierno potencia aún más.

La clase media que vive de un salario tiene un poco más, y no mucho más, que la clase pobre. Las vicisitudes del diario vivir del asalariado con su familia son cada vez más difíciles, y son pocos los que llegan a fin de mes con su sueldo.

Todo empleado o profesional que vive en relación de dependencia ha tenido que reestructurar y restringir a la mínima expresión alimentos y el consumo de servicios, como gas y electricidad. Ya en ninguna casa se habla de proyectos a futuro; la inflación e inestabilidad económica no se lo permiten.

La vida de los argentinos en general, y de los mendocinos en particular, no es la que la mayoría esperaba hace un par de años atrás, ni la que merece, sin lugar a dudas.

Y si de merecimientos o inmerecimientos hablamos, a ese ciudadano que hoy yuga más que nunca le cayó un extra que le dice que la clase política local está muy lejos de estar centrada en buscar y encontrar soluciones a la delicada situación en la que hoy atraviesan. Una dirigencia política que no tiene ningún prurito en decirse en público que unos son "chantas" y que otros "extorsionan".

Los "chantas" son aquellos que no apoyaron un proyecto personal que el Gobernador tiene, con la Suprema Corte de Justicia. Así fueron calificados por Alfredo Cornejo, quien descargó toda su verborragia contra todo el arco opositor que no votó la media sanción a la ley que amplía el número de miembros de la Corte. Un aspecto que para muchos observadores se transformó en un sospechoso metejón que no tiene sentido.

"Extorsionador" es el calificativo que cayó sobre la figura del mandatario provincial por parte de la oposición, en boca del titular del Partido Justicialista, Omar Félix. Una dura definición de la que nadie, hasta ahora, pidió explicaciones. Algo que debería suceder si uno se atiene a la definición de extorsionar que contiene el fuero penal, donde se debería pedir una investigación y un eventual proceso judicial.

"Chantas" y "extorsionador", palabras que revisten gravedad y en las que no existió el más mínimo recato de pronunciarlas ante la gente.

Por eso la oposición debe entender que un insulto disfrazado de calificativo puede encerrar una dura y grave acusación que tiene que tener sustento.

Pero estamos mirando, hablando y analizando la política y quienes la ejercitan. Los que dejan una vez más al descubierto que se siguen aplicando todas aquellas recetas que la gente quiere desterrar definitivamente. Y un ciudadano que, con todo ese difícil momento descripto, no merece tanta chatura de la política local, donde conviven "chantas" y "extorsionadores". Tan grave como patético.

Daniel Gallardo – Periodista de medios del Grupo Cooperativa