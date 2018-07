Piden Jury de enjuiciamiento para los ministros de la Suprema Corte

COMPARTIDOS: 0

La solicitud presentada ante el Poder Legislativo por parte de la abogada Carolina Jacky despertó un sinnúmero de análisis y comentarios en los pasillos del Poder Judicial, donde se sabía que algo estaba sucediendo ante tanto silencio por el caso del camarista Gustavo Estrella, hoy suspendido en sus funciones por estar sometido a Jury para ser destituido del cargo, acusado de ejercer violencia de género en el 2014.

Para la letrada Jacky, a “Estrella se lo quiere salvar del Jury. Por eso, su caso estaba planchado en algún lugar y de forma tal que una o varias personas con poder decidieron que estuviera allí con el solo fin de que la causa se caiga por prescripción”.

“Por eso y aportando pruebas es que solicito ante la Legislatura provincial que se inicien los pasos para someter a Jury a Jorge Nanclares, Pedro Llorente, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez. No así a José Virgilio Valerio, ya que por estar desde hace poco en el máximo cargo de la Corte, está fuera de toda sospecha en el caso”, reclamó Jacky.

La abogada detalló: “Gustavo Estrella recibió una probation por un caso de violencia de género, ocurrido en el 2014 cuando castigó brutalmente a quien en esos momentos era su novia. Ante esto, el camarista fue suspendido para ser sometido a Jury. Con esto último se armó un expediente y comenzó un proceso, que de repente desapareció”.

Esto implicaría que si no hay Jury, cuando la probation concluya, los plazos de la causa concluirían y harían prescribir la misma. Estrella debería reintegrarse al cargo y el Estado le debería pagar mucho dinero por sueldos y agregados del tiempo que duró el proceso.

“La jueza correccional Miriam Molto y el fiscal Lauro Monticone recibieron el expediente de Estrella por violencia de género a días de la prescripción. Ante esto, la jueza decidió obrar con el único criterio que le permitía la finalización de los plazos judiciales, ir a buscar personalmente a Estrella y notificarlo de la probation. Así quedaba un mínimo de tiempo para que se le haga el Jury al camarista”, amplió Jacky.

Presumen presión de la iglesia sobre la corte

Se le preguntó a la profesional dónde estuvo todo este tiempo el expediente del proceso de Jury, a lo que respondió: “Ese es la gran pregunta, ¿dónde estuvo el expediente? Estuvo pisado durante todo este tiempo en la Corte”.

“Tengo testimonios reservados de que la Iglesia católica habría ejercido o viene ejerciendo desde el 2014 una fuerte presión en la Corte para salvar a un profesional que fue asesor jurídico del Arzobispado de Mendoza. Entonces, es claro que algún ministro, con conocimiento de otros ministros, planchó en algún escritorio el expediente todo este tiempo y lo reflotó a último momento, cuando poco y nada se puede hacer”, apuntó desafiante Jacky.

Ante estas respuestas se le observó a la abogada que se estaba metiendo con todo la Suprema Corte de Justicia, a lo que la letrada reconoció: “Llevo muchas décadas de profesión y he llegado a una altura de la misma que no dejo pasar las cosas. Ya no soporto más que la violencia de género sea disfrazada como accidente de tránsito y hay muchos ejemplos de causas que son caratuladas de esta manera”.

“La Corte ahí es responsable, porque no se ha ocupado de supervisar e investigar todo proceso y que se rotulen las causas de violencia de género. Una barbaridad que viene sucediendo desde el 2010, cuando la Provincia adhirió a la Ley Nacional Contra la Violencia de Género”, agregó Carolina.

“La lógica indica que la Corte debe ejercer su rol de superintendencia sobre los jueces, para el cabal cumplimiento de toda la legislación que hay sobre violencia de género, algo que no sucede y por lo cual también noto por qué se lo ha tratado de cubrir al camarista Gustavo Estrella”, concluyó Carolina Jacky.

Finalmente, se pudo constatar el asombro que ha provocado en dependencias de la Dirección de la Mujer, por el desconocimiento de la abogada Yacky de lo que allí se hace en materia de violencia de género. Lo otro, es el hermético silencio que hacen todos a la hora de responder sobre si existieron las presiones de la Iglesia católica en la Corte por Gustavo Estrella.

