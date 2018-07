El plan del Gobierno para encontrar el ARA San Juan

COMPARTIDOS: 0

Caída la adjudicación a Igeotest, el Ministerio de Defensa no designará a ninguna empresa en particular, a contramano de las diferentes versiones que circulan, para la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre último en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo.

Según informa el diario Perfil, el Gobierno nacional lanzará una nueva y amplia convocatoria de contratación por riesgo.

¿Qué significa esto? No se realizará ninguna contratación directa: se pueden presentar diversas empresas para buscar a riesgo el navío, incluídas las nueve empresas que preseleccionó la cartera que conduce Oscar Aguad.

Es decir, si no lo encuentran no cobran. Sin embargo, y al momento de publicarse esta nota, todavía no había confirmación oficial de la baja de la contratación directa que benefició a Igeotest, la empresa española del CEO argentino Marcelo Devincenzi.

Fuentes de la compañía anticiparon que estudian demandar al Estado argentino por la adjudicación suspendida. En diálogo con este medio, sostienen que “aún no fueron notificados ni oficial ni extraoficialmente” por Defensa sobre el fin de la contratación directa.

“Estamos indignados por la información que trascendió públicamente”, agregan. El plan de Aguad, en coordinación con la Armada, es una compulsa amplia entre las compañías que se presenten. Es decir, se volverá a competir.

El contrato especificará que será por riesgo y se cobrará únicamente por encontrar al ARA San Juan. No habrá una zona delimitada ni límites en el tiempo de búsqueda.

