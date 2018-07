Larrondo: "Muchas veces se me cruzó largar todo"

El delantero Marcelo Larrondo aseguró este jueves que "muchas veces" estuvo cerca de abandonar la actividad futbolística a raíz de una serie de lesiones que le impidieron jugar, tras lo cual señaló que lo que más quiere es sumarse a un nuevo club.

"Con tantas lesiones y varios malos momentos muchas veces se me cruzó por la cabeza largar todo", expresó el futbolista, quien luego reveló: "Durante mucho tiempo no vi televisión porque me dolía mucho ver partidos y no poder ser parte de eso".

Larrondo manifestó además: "No es fácil convivir con las lesiones y a mí me vivieron todas juntas. La ansiedad me jugó en contra, la cabeza juega y mucho. Muchas veces pensé que era algo mental, algo psicológico, que era yo el que jugaba y se entrenaba con miedo".

Ayer se cumplió un año del último partido oficial de Larrondo en River, quien desde que llegó al club de Núñez apenas pudo jugar 14 partidos (con dos goles) en dos años ya que tuvo varias lesiones lesiones de rodilla.

"Siempre intenté dejar lo malo y enfocarme al objetivo que era recuperarme. Me dio mucha fuerza ver como Rodrigo (Mora) se recuperaba y siempre tuve el apoyo de mi familia, mis hijos, mi mujer y mis amigos", aseveró.

Larrondo, quien no seguirá en River, además dijo: "Con Marcelo (Gallardo) hablé y le pregunté si me iba a tener en cuenta. Siempre fue sincero conmigo y me bancó todo el tiempo. Siempre estuvo apoyándome".

"Antes de viajar a Orlando me dijo que no me iba a tener en cuenta porque ahora se me hacía mas difícil poder jugar debido a cómo están los delanteros. Me deseó lo mejor y me agradeció por el apoyo que les brindé. ´Aunque vos estabas mal siempre estuviste apoyando al equipo´, me dijo", indicó.

Finalmente Larrondo dijo: "Estoy esperando que llegue una oferta concreta. Ahora a pensar en lo que viene y poder sumarme a un grupo que es lo que más quiero".

