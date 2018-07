Confirmado: Oriana Sabatini de novia con un futbolista de la selección

Lo que era un rumor desde hace un tiempo, se confirmó en las últimas horas: la cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala están viviendo un romance.

Las sospechas de este noviazgo crecieron cuando ambos comenzaron a intercambiar likes en sus respectivas cuentas de Instagram, y sobre todo, cuando el jugador de la Juventus de Italia estuvo presente en un show que brindó la cantante hace unos días en Buenos Aires.

A pesar de que ninguno de los dos quería confirmar la relación, apareció una foto en donde se los ve juntos en un restaurante de San Isidro.

La madre de Oriana, la actriz Catherine Fulop declaró al respecto: "No lo sé… Yo no los he visto… Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas nos dijo que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Lo único que me interesa de Paulo es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa".

Aquí la foto que los compromete:

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-12-18-30-29-el-colorido-calzado-de-la-joya-dybala

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-22-9-37-0-cueva-la-sexy-foto-de-ori-sabatini-que-dio-que-hablar-por-un-intimo-detalle