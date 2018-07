Pereyra cruzó a legisladores del PRO por la Ley de extinción de dominio

COMPARTIDOS: 0

Tras el fuerte pronunciamiento de los diputados nacionales del PRO Stella Huczak y Sebastián Bragagnolo, respecto del estancamiento que sufre el proyecto de ley de extinción de dominio en el Congreso, salió a responder el diputado provincial Guillermo Pereyra.

La exposición de los parlamentarios del PRO se hizo en compañía de legisladores y ediles de la provincia, donde se dijo que era llamativa e inaceptable que esta ley –que debía dar respuestas concretas de transparencia a la gente– no fuera tratada tal cual se comprometió ante la ciudadanía oportunamente, por eso ellos harían todas las exigencias necesarias ante sus pares nacionales para que el instrumento jurídico que recupera fondos y bienes, producto de procedimientos judiciales contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción, sean devueltos a la sociedad.

Pereyra, uno de los referentes del Frente Renovador dentro del Frente Cambia Mendoza, expresó en las últimas horas que “quienes ahora se muestran tan preocupados por el tema se olvidaron de mencionar que la ley de extinción de dominio es de autoría de Sergio Massa y que si no se trató antes en el Senado nacional es porque no había interés suficiente, ya que el Frente Renovador, a diferencia del PRO, no tiene senadores propios que propiciaran su tratamiento antes de su caducidad”.

En un diálogo con el diputado de origen gremial, éste expresó su molestia: “En mi pronunciamiento, subirse al barrilete ajeno es propio de los que no tienen ideas que sustentar o que las usan para distraer de los verdaderos problemas que hoy tiene el país”.

“Resulta que ahora tienen apuro y negocian con el senador (Miguel Ángel) Pichetto para aprobarla con modificaciones. Mientras tanto, se ha perdido un valioso tiempo, ya que si la ley estaba sancionada se hubiesen recuperado dineros y bienes de la corrupción, que bien le habrían hecho a la gente con su devolución”, manifestó.

Con respecto a las modificaciones que se negocian con el titular del bloque del PJ en la Cámara alta del Congreso de la Nación, el legislador provincial detalló que “con él se está condicionando que la expropiación de bienes solo sea cuando hay sentencia firme, mientras que la idea original del diputado nacional Massa era avanzar contra los bienes durante la investigación por casos de narcoterrorismo, trata, lavado de dinero y corrupción”.

Y agregó el referente mendocino del massismo que “esta actitud del PRO es porque están haciendo sondeos de opinión, y la gente les está mostrando molestias por las pocas señales de transparencia que, en su momento y en campaña, se había comprometido el oficialismo”.

“Le gente es la que los está obligando a implementar una ley que haga justicia y resarza, de algún modo, cifras millonarias en las que fueron defraudados los argentinos”, apuntó el diputado.

Finalmente, advirtió que “si no se trata antes de noviembre de este año el proyecto de la ley de extinción de dominio, caería definitivamente. Algo que a muchos de la anterior gestión les convendría que fuera así y operarán para que así sea”.

