Romano: "Les cortan el gas a los más pobres"

COMPARTIDOS: 0

Graves denuncias llegan desde zonas con bajas temperaturas, como el oasis productivo del Valle de Uco.

El senador Marcelo Romano, del Partido Intransigente (PI), dice que en algunas áreas de la provincia “se les está interrumpiendo el servicio de gas domiciliario a personas que no pueden pagar las facturas”.

Por otra parte, la misma fuente denuncia que a otros vecinos les está costando mucho conseguir las denominadas garrafas sociales por los altos precios que piden por cada una.

En este punto, vale la pena aclarar que el denunciante tiene su domicilio en la localidad de Chilecito, San Carlos, por lo cual conoce la problemática en profundidad gracias al contacto que tiene con los afectados. “Es muy linda la lluvia desde adentro, para los que tenemos techo y posibilidades de calefacción. Sin embargo, para muchos coprovincianos, no solo del Valle de Uco, sino del resto de la provincia, ha comenzado a ser difícil. Porque a ellos se les está comenzando a interrumpir el (servicio) de gas domiciliario ante la falta de pago o retrasos en las facturas de gas”.

Consultado si son muchas las familias en esta situación, Romano aseguró que “es una cifra que está creciendo, como las inescrupulosas posturas de quienes comercializan las denominadas garrafas sociales, que las venden con un costo superior a lo que indica el Gobierno. Esto está sucediendo ahora en San Carlos y pongo como ejemplo a Chilecito, donde la economía regional está destrozada y no hay fuentes de trabajo. Hace un tiempo atrás teníamos hasta un surtidor de combustible, que era de mi familia. Ni siquiera alcanzaba a ser una estación de servicio, (pero) era el signo de algo pujante. Era un avance en ese momento, pero se tuvo que cerrar porque la producción no está dando resultados. Y si la producción agrícola o ganadera no da resultados en esa zona, estamos en serios problemas”.

“Otro ejemplo, es lo que sucede en Uspallata, donde no hay gas natural y se tienen que calefaccionar con electricidad. Allí algunas familias y señoras pensionadas me preguntaban: ‘¿Qué hacemos?, ¿pagamos la luz, la electricidad o comemos?”, ejemplificó.

Cuando El Ciudadano le preguntó por dónde pasan las respuestas, el polémico legislador expresó: “Considero que muy lejos el Gobierno nacional, antes de preocuparse por problemas de los políticos, debería enojarse y hacer todos los barullos que hace por los problemas que le están pasando a los mendocinos. Hace unos días atrás, en esta misma Legislatura, tuvimos a un Gobernador que intentó hacer de la Justicia una mayoría automática, y como no lo logró, salió a disparar munición pesada contra todos los que se opusieron a ese capricho”.

“A mí me hubiese gustado que el Gobernador se enojara con Macri por no haberle dado la posibilidad de que Mendoza fuera incluida como una provincia patagónica o una provincia fría. Nosotros estamos pagando el gas como en el Norte de la provincia de Buenos Aires y tenemos grados bajo cero como si fuéramos patagónicos. Eso nos convierte en clientes o consumidores derrochones para los escritorios de Buenos Aires”, expresó el senador con sarcasmo.

Finalmente, sobre qué acción debería llevarse a cabo para que no se interrumpa el servicio de gas que muchas familias necesitan para abrigarse y cocinar los alimentos de sus hijos, Romano consideró: “Esto debería ser hasta una cuestión de derechos humanos. Sabemos que hubo algunas sentencias pero no alcanzaron a la totalidad de la población. Este invierno vamos a tener muy malas noticias, noticias desagradables. Se lo adelanto yo, que vengo de una zona netamente agrícola rural y no hay a qué echarle mano”.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-26-7-46-29-las-heras-vendera-garrafas-de-gas-de-10-kilos-a-150

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-23-10-39-0-mendoza-2018-cuanto-cuesta-la-garrafa-social