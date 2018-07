Humbertito Grondona: "La culpa no es del DT, sino de quién lo trajo"

COMPARTIDOS: 0

Fiel a su estilo, Humbertito Grondona habló con total sinceridad y no ocultó la palabra fracaso, al referirse a la actuación del seleccionado nacional en Rusia. “Fracaso no es una mala palabra. Algunos la dibujan diciendo que no se cumplió el objetivo, pero la realidad es que fue un fracaso, aunque la cosa ya venía mal encaminada desde un principio”, acotó el hijo mayor del fallecido Julio Grondona, ex presidente de AFA.

Y continuó: “No debemos olvidarnos de que en las Eliminatorias, no pudimos vencer de local ni a Venezuela ni a Perú. Por qué íbamos a creer que le podíamos ganar a Croacia y a Francia. Hace cuatro años que los dirigentes no la vienen embocando. No hay un orden para trabajar. Parches por todas partes, incluyendo en juveniles, a pesar de que habíamos logrado grandes cosas”.

Volviendo a Sampaoli y a los rumores que cada vez son más grandes de que Tapia y Angelici van a prescindir de su servicio como entrenador de la selección, Humberto aclaró: “No me gusta ser duro con un DT, porque a cualquiera le puede pasar en algún momento. La AFA no está en condiciones de pagar una cláusula como esta (20 millones de dólares), aunque en realidad esa plata la tienen que poner los clubes. Mi papá nunca hubiera ido a buscar a un técnico al cual se debiera desembolsar un dinero para que rescinda su contrato, como sucedió con Sampaoli y Sevilla. Cuando fuimos a buscar a Basile en 2006, la AFA no tuvo que darle nada a Boca.

Los menos culpables del fracaso son los jugadores. Y tampoco creo que la culpa sea del DT, sino de quien lo trajo. Si me pidieran opinión, le daría la posibilidad a Sampaoli de que continúe hasta la Copa América 2019, pero con la posibilidad de que si no se cumplen los objetivos, que pueda irse sin que la AFA ponga un peso”.

También se refirió a Lionel Messi y criticó a los que afirman que él arma el equipo. “Lionel es un gran chico, apasionado. Quiere jugar siempre y jamás tuvo injerencia en nada. No le arma el equipo a nadie, es más, estoy seguro de que estuvo enojado el sábado por la posición que tuvo en la cancha”.

Por último y aprovechando su paso por las divisiones inferiores de AFA, opinó sobre el trabajo que realiza Daniel Oldrá y recordó con cariño su paso por Godoy Cruz en el Nacional B de 1998. “Además de ser un gran profesional, el Gato es un amigo y principalmente una buena persona. Godoy Cruz es un club serio, pero no tiene que descuidarse y debe reinvertir en el plantel. La suerte a veces se termina como nos pasó en Arsenal, donde en dos campañas malas, hoy estamos en el Nacional B. Mi paso por el Tomba creo que fue muy bueno, uno de los mejores equipos que jugó al fútbol, pero que lamentablemente no logró el ascenso a primera”, finalizó.

MÁS DEPORTIVAS DE EL TAPÓN:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-4-12-5-49-un-delantero-y-un-volante-firmaron-sus-contratos-y-se-sumaron-al-expreso

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-4-15-9-5-nestor-pitana-dirigira-francia---uruguay

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-1-19-40-51-desde-la-afa-esperan-que-sampaoli-renuncie