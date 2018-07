La confesión sobre Jorge Rial que nadie esperaba del ex de More

COMPARTIDOS: 0

Luego de tanta “agua bajo el puente” que dio que hablar de las mala relación del por entonces novio de More Rial, Facundo Ambrosioni y su papá Jorge Rial, ahora el ex de la hija del afamado conductor salió a bancar a su suegro.

Ambrosioni contó en los medios porteños: “No me voy a hacer cargo de todo lo que dijo Jorge. Creo que si él me tiene que decir algo lo va a hacer personalmente o por teléfono. Le tengo respeto y hay que entenderlo en esta situación. Creo que tanto Jorge como yo y su familia estamos luchando por lo mismo, que More salga de este momento“.

Además Facundo confesó: “Estamos en contacto con Jorge, es el que está manejando esta situación y me va manteniendo al tanto sobre lo que está pasando. Las pocas veces que nos vimos con él hubo respeto mutuo”.

Una de las personas que señaló en las redes sociales que había supuestas tensiones entre More Rial y la familia de Ambrosioni fue Natacha Jaitt. En su momento, Jaitt contó que el padre de Ambrosiono llama a Morena desde la cárcel.

El ex de More fue devastador con la mediática Jaitt y contó al respecto: “Lo tomo como de quien viene. Desde el primer momento que se acercó a More le dije que era una persona de doble cara, que se acercaba por interés”.

