Violenta protesta anti UBER de taxistas en la Legislatura

COMPARTIDOS: 0

Una protesta de los taxistas en la Legislatura por la posible llegada de UBER a Mendoza terminó con violencia. El reclamo está encabezado por Fernando Sáez de APROTAM.

Los propietarios de taxis de Mendoza reclaman más información sobre la posible legislación. "Queremos saber de qué se trata porque nunca nos llamaron a consensuar nada. Hoy vamos a tener una reunión para que me entreguen la ley como esta redactada", dijo Sáez a Estudio 91.7

EL TESTIMONIO DE UNA TAXISTA:

¿Qué propone el Gobierno?

El Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, expresó que para el gobierno lo importante es modificar la Ley de Movilidad, lo que era la Ley de Transporte. El proyecto refiere a una reforma integral de la movilidad en donde se incorporan aspectos que se han modificado desde su creación, en 1993, hasta el momento. Agregó que hubo muchas reformas que están desordenadas dentro de la legislación; por lo que el trabajo actual implica ordenarlas y darle rango legal a las resoluciones y decretos.

El funcionario destacó que se fijó el Plan de Movilidad para el 2030, la Ley de Ordenamiento Territorial y la marca Mendo Tran, propia del sistema de transporte. El objetivo es consolidar una política de Estado que fije lineamientos que trasciendan cualquier gestión.

Con respecto a las condiciones para que UBER esté disponible en Mendoza, aseguró que los choferes ligados a esta plataforma electrónica, deberán tener seguro contra terceros transportados, impuestos, verificación de vehículos y licencia habilitante. Es decir, se crea un marco normativo regulado por el Estado que deberán cumplir tanto las plataformas existentes como aquellas que se creen para mejorar la movilidad, el ordenamiento y la organización del espacio público: "la gente de UBER vino en el foro previo a la Vendimia, como una empresa más, pero nosotros les hemos dicho que tienen que generar una empresa local y pagar impuestos acá. No hemos tenido más reuniones que esa. Nosotros les dijimos que no iban a ingresar de manera ilegal, no desembarcaron de hecho. Por eso estamos generando el marco con todas las seguridades para los usuarios", aseveró Mema.

MAS NOTICIAS SOBRE UBER:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-28-11-47-35--hay-consenso-social-sobre-la-llegada-de-uber-a-mendoza

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-18-15-15-20--que-dice-el-gobierno-de-mendoza-sobre-uber

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-17-13-22-55-bomba-uber-podria-llegar-a-mendoza