Fotos: así protestan los taxistas contra la sanción de la Ley de Movilidad

COMPARTIDOS: 0

En la Legislatura de Mendoza se trata la ley de Movilidad, que regulará el Transporte en la provincia de Mendoza. Si se aprueba el texto, garantizaría la llegada de aplicaciones como Uber y Cabify.

Los trabajadores de taxis y remises, junto a APROTAM, realizaron una ruidosa caravana desde el parque General San Martín hasta la Casa de las leyes, pasando por Casa de Gobierno.

Diego Vásquez, de APROTAM, indicó: “ayer se presentaron puntos de discordia de todos los sectores por esta ley de movilidad. Hay una bajada de línea del Ejecutivo donde lo que se quiere hacer es aprobar la ley como está. A pesar de que todos los bloques de la oposición les manifestaron la necesidad de hacer modificaciones".

Además agregó: “pero debe quedar claro que UBER la plata la tiene afuera y no paga impuestos. No va tributar. No tienen personal a su cargo así que jamás van a pagar sueldos, ni aguinaldo. Ni tendrá que lidiar con un problema de índole laboral porque no tiene empleados en relación de dependencia. Es una empresa que no aporta nada".

Fernando Sáez, presidente de APROTAM, indicó:"Tenemos todo un padrón armado para decir que no tenemos un monopolio de taxis. Tenemos 900 dueños, ahí te das cuenta que no hay monopolio, para eso tendría que haber 51% en un solo propietario”.

MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-31-7-40-30-los-taxis-paran-en-contra-de-la-ley-uber

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-30-16-5-53-piden-que-la-ley-de-movilidad-erradique-el-transporte-ilegal