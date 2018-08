Piden cuatro años y medio de prisión para Julio de Vido

El abogado querellante Javier Moral, representante de un grupo de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, pidió este martes la condena de cuatro años y seis meses de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, en el marco del segundo juicio que se lleva adelante por el caso.

Ante el Tribunal Oral Federal 4, el letrado acusó a De Vido de ser coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también pidió su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por el mismo delito, Moral reclamó la condena de tres años de prisión para Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) al momento del accidente.

El abogado querellante acusó a De Vido y Simeonoff por el manejo irregular de los subsidios públicos que recibía la entonces concesionaria del tren Sarmiento, TBA.

No obstante, el abogado no apuntó a los ex funcionarios por el accidente en sí, pese a que De Vido fue llevado al juicio también por el delito de estrago culposo.

Moral responsabilizó de manera exclusiva al maquinista Marcos Antonio Córdoba por el accidente de febrero de 2012: remarcó que "no estaba ebrio ni borracho" y "desactivó" el freno conocido como "hombre muerto".

"El tren chapa 16 salió sin ninguna falla" y "sólo puede ser reprochado Marcos Antonio Córdoba", resaltó el abogado.

Sobre la responsabilidad de De Vido, Moral dijo que hubo un "incumplimiento" en el control de los fondos y completó: "Este suceso fue producto de la indiferencia, una doble falla humana, la falla del maquinista y la desidia de los funcionarios".

"Como máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal tenían pleno conocimiento del estado de los trenes y sin perjuicio de ello no adoptaron ninguna medida. Por ello deben responder como participes", afirmó sobre los dos funcionarios juzgados.

Esta querella también está integrada por otro grupo de familiares que son representados por Greogorio Dalbón, quien difirió con Moral en la acusación a De Vido, ya que consideró al maquinista como único responsable del episodio.

De Vido no estuvo presente durante su alegato aunque sí sus abogados, y el ex funcionario siguió la audiencia por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido por otra causa.

