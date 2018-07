Pergolini conducirá un noticiero por Instagram

COMPARTIDOS: 0

Mario Pergolini vuelve a revolucionar el mundo del periodismo. Como alguna vez lo hizo con CQC o radio Vorterix, Pergolini presentará un noticiero poco tradicional.

Desde hoy, el periodista hará un informativo digital apuntado a menores de 40 años que se transmitirá por el Live de Instagram y que durará entre 10 y 12 minutos.

En el video, que quedará durante 24 horas en la cuenta de Filo.news, el fundador de Cuatro Cabezas dará noticias de una manera ágil, informal y dinámica.

“Esto no es un volver. Me pareció que se venían tiempos distintos y la verdad es que ya hacía más de 25 años que le había dedicado a la TV y a la radio. Hoy me cuesta mucho encontrarle un sentido a ser parte de un canal de noticias como TN o C5N”, adelantó Pergolini.

Más noticias

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-31-17-5-0-en-agosto-esta-el-agite