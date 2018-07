Claudio Gugnali: "Sabella es uno de los más preparados"

El ex ayudante de campo de Alejandro Sabella en la selección Argentina, Claudio Gugnali, habló esta mañana en AVS sobre la posibilidad o no de que Pachorra vuelve a ser parte del seleccionado nacional, ya sea como entrenador o como mánager, tras las versiones que indican de que el DT está mejor de salud y con ganas de trabajar.

Desde que se conoció la salida de Jorge Sampaoli, muchos nombres han sonado para sustituirlo. Uno de ellos, es el de Alejandro Sabella, el último entrenador que llevó a Argentina a una final del Mundo, en el recordado mundial de Brasil 2014. “Han sido muy crueles con la Selección y sobre todo con los jugadores. Creo que nadie esperaba que el ciclo de Sampaoli terminara tan rápido. Ahora circula esta posibilidad de que Sabella vuelva a trabajar y por supuesto que estoy contento, más que nada por la salud de Alejandro y sus ganas de volver a trabajar”, inició la extensa charla con Gugnali.

“Me han llamado de muchos medios para opinar sobre Sabella, pero ha sido todo muy natural. No es que Alejandro me ha pedido que salga a hablar o algo por el estilo. Él no ha salido porque es una persona muy reservada y yo lo respeto. Sólo he dado mi punto de vista sobre el gran trabajo que hicimos, que cada día es más reconocido por la gente”, remarcó el ayudante de campo que también confesó que “si en estos días me sonara el teléfono y fuera Sabella quien me propone volver a trabajar, no lo dudaría ni un instante”.

Hace poco tiempo se lo volvió a ver en una cancha de fútbol. Fue por la Super Liga, en un encuentro entre Estudiantes y Newells, lo cual le dio mucha alegría a todos los hinchas Pinchas de verlo de buen humor y con una mejor salud. Al respecto, Claudio dijo: “Lo único que me interesa de Alejandro es su salud. Claro que a mí me gustaría que vuelva y que sea útil, porque creo que es una de las personas más preparadas para ponerse al frente de la selección. Pero bueno, esa yo no depende de mí, sino de los dirigentes de AFA y del mismo Sabella”.

Sobre la actuación de Argentina en Rusia, y comparada en algunos aspectos con Brasil 2014, Gugnali acotó: “Si algo aprendí al lado de Alejandro es no hablar del trabajo de nuestros colegas. Claro que tengo mi opinión pero prefiero no hacerla pública. Respecto a todas las cosas que se dicen de que tal jugador le armó el equipo al entrenador, siempre digo lo mismo: El diálogo es importante, pero La autoridad no se negocia. Yo en mi casa escucho a mis hijas, dialogo permanentemente con ellas, pero no negocio la autoridad en la familia. En 2014 hicimos un grupo indestructible, en eso fuimos campeones del mundo. Todos los argentinos se identificaron con nuestro proyecto, salieron a la calle a festejar un subcampeonato, se ilusionaron, vieron seriedad y no compraron las versiones del periodismo malo. Lo de Messi y sus amigos es una creación del periodismo malo, que no se da cuenta del daño que hacen”.

“En el 2014, habíamos jugado con Bosnia tres meses antes del mundial y le habíamos ganado 2 a 0, jugando en una nivel y además sin Messi. Cuando llegó el turno de jugar en el mundial, Sabella no dudó de utilizar el mismo sistema que esa vez (5-3-1-1) y con Messi en cancha. Por lógica, si habíamos ganado 2 a 0 sin Messi, con él ganaríamos 4 a 0. Sin embargo, no fue el partido que esperábamos y en el entretiempo tuvimos que hacer dos cambios. Pero fue decisión nuestra. Similar a lo que sucedió en la final con Alemania. Hicimos un primer tiempo bárbaro con un claro 4-4-2. Pero Sabella arriesgó para intentar ganar en los noventa, porque vio que ya no nos quedaba mucha nafta, y si íbamos a un alargue, iba a ser muy difícil para nosotros, que fue lo que terminó pasando. Puso un delantero más (Agüero) y merecimos ganar, pero por cosas del fútbol no se nos dio”, describió sobre su experiencia mundialista y el manejo de grupo.

Y cerró: “He vuelto a ver la final del 2014 y sigo pensando en que merecimos ganarla. Si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a hacer lo mismo, porque siento que hicimos todo bien y sobre todas las cosas, se dejó todo. Eso es algo que a veces es más importante que salir campeones, saber que se dejó todo y no hay que reprocharse nada. Mientras más pasa el tiempo, más se valora el trabajo que hizo Alejandro”.

