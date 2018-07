FOTOS | La ex Miss Argentina que conquistó el corazón de J Balvin

COMPARTIDOS: 0

El famoso cantante de reguetón, J Balvin habría encontrado el amor de la mano de una hermosa cordobesa.

El medellinense de 33 años, se encuentra alto en la cúspide de la música latina, pero su corazón, por el momento, estaba algo solitario. Sin embargo, esa no sería más su situación, ya que parece haber encontrado el amor junto a la modelo argentina que vive en EE.UU y es una ex Miss Argentina: Valentina Ferrer.

El mercado musical de Balvin desembarcó fuerte en los EE.UU pero su llegada a ese país también vino aparejada de una nueva y apasionante relación amorosa junto a Ferrer, quien vive entre Miami y Nueva York con exhaustivos trabajos de moda.

La ex Miss Argentina, Valentina Ferrer conversó con The New York Post y habló de su humilde origen y de su ambición personal que la llevó a posar para diseñadores como Moschino y publicaciones de la talla de Harper´s Bazaar.

“Mi familia es muy sencilla, sólo quieren que sea feliz” aseguró Ferrer.

La bella morocha nacida en Villa Carlos Paz, Ferrer trabajó como empleada doméstica y pintora, pero siempre soñó con convertirse en una bailarina o una modelo.

Una vez que llegó al concurso de Miss Universo 2014, Ferrer estuvo en la final pero no logró quedarse con la corona.

“Me gustaría tener una familia numerosa con tres o cuatro hijos”, confesó a The New York Post. Y si bien tenía cientos de planes personales a futuro, su presente se ha visto radicalmente cambiado (positivamente) por la relación que tiene con Balvin.

El Ciudadano te deja más fotos de la ex Miss Argentina, Valentina Ferrer. La mujer que conquistó el corazón de J Balvin:

