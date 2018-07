Piden que la Ley de Movilidad erradique el transporte ilegal

COMPARTIDOS: 0

La Cámara de Senadores de Mendoza analiza con intensidad la media sanción que viene de Diputados del polémico proyecto de Ley de Movilidad. Lo hace escuchando a todos los sectores vinculados con el transporte público de pasajeros, como es el turismo.

Un tema no menor, si se tiene en cuenta que las normativas nacionales, a las que la provincia debe encuadrar la industria sin chimeneas, son claras y rigurosas con el servicio de traslado de pasajeros. Tanto desde y hacia una Terminal de Ómnibus, Aeropuerto y lugares turísticos que sean visitados.

Las diferentes comisiones que tratan el proyecto, encabezadas por la de Legislación y Asuntos Constitucionales escucharon con suma atención lo que expresaron quienes participaron del tratamiento parlamentario. Lo hicieron junto a los titulares del Ente Provincial de Turismo Gabriela Testa y de Servicios Públicos Natalio Mema. Exposiciones, que en muchos casos, como el del gremio de taxistas y empresarios de taxis y remises, fueron muy duras al reiterar las denuncias de informalidad (truchos) que hay en el rubro.

Allí expusieron entre otros la Licenciada en Turismo Alejandra Sat Drube, puso el acento “en el contenido, legalización y consideración de todos los trabajadores ligados a la actividad turística, esencialmente quienes se capacitaron para ello, como los licenciados en turismo. Cree que la desregulación del transporte que contiene la ley debe ser clara, precisa y permanente, una vez en vigencia la ley”.

Estas expresiones coinciden con los dichos por parte del vicepresidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Ricardo Beccaceci, quien en tono enérgico dijo sin medias tintas, “en la provincia en materia de movilidad están ocurriendo cosas muy graves y con esto de la saladita del turismo hay más de mil unidades informales operando en este segmento. Esto que no tienen medidas de seguridad, no cuentan con seguros, no tienen guías y fundamentalmente no tributan al estado, como sí lo hacen otros sectores de la actividad turística”.

Existen, dice Beccaceci, “empresas con más de 40 personas formalizadas que deben enfrentar, ni siquiera competir, el accionar de personas que con total irregularidad operan con turistas, Acción que se acrecentó y está haciendo desaparecer a importantes empresas que fueron orgullo en el rubro para toda la provincia”.

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-18-15-57-45-uber-aseguro-que-su-actividad-es-legal-en-argentina

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-18-15-15-20--que-dice-el-gobierno-de-mendoza-sobre-uber