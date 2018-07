Daniela Cardone habló de sus gatos embalsamados y estallaron las redes

COMPARTIDOS: 0

En un programa televisivo que se emite los domingos por la noche, (“Infama Recargado”) Daniela Cardone apareció como invitada y una foto que mostró al aire generó un bizarro y polémico debate.

La actriz, siente gran afinidad por los animales al punto de que tres de sus gatos (fallecidos) fueron embalsamados por ella, para que los pudiera seguir teniendo a su lado.

Al respecto del embalsamiento de sus mascotas, Cardone contó: “Los cuidé tanto que los quiero seguir teniendo conmigo. Sufro mucho las pérdidas”.

Por otro lado, cuando se habló del tema al aire, la producción del programa mostró imágenes de ella con sus gatos y también la foto que generó el revuelo: ¡la de sus tres gatos embalsamados!

El suceso llegó a ser tendencia en Twitter y desde allí surgieron diversos comentarios:

-“Daniela Cardone embalsamo sus gatos, Rial los lleva a Europa .Moraleja: Cada uno hace con sus gatos los quiere”.

-“Es preocupante lo que hizo Daniela Cardone con esos gatos eh, obviamente no esta bien esa mujer, como les va a poner corbata sin un sombrero que acompañe? es imprescindible!”.

-“Daniela Cardone hace 2 años que no tiene sexo..Es que si te habla de los gatos embalsamados a mí no se me para más!!”

-"Me iba a reír de daniela cardone pero también llegó a cogerse a luis miguel. Dolor."

