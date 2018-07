La rusa Nemtchinova niega ser una pornostar

COMPARTIDOS: 0

Las cámaras la captaron en el Rusia – Egipto y su imagen ha dado la vuelta al mundo. No faltó, por supuesto, al partido de octavos en el que Rusia eliminó a España durante el que sufrió y disfrutó de lo lindo.

Natali Nemtchinova fue coronada Miss Moscú en 2007 y es una amante del fútbol ya que también fue fotografiada animando a la selección rusa durante la Eurocopa de 2016.

Su presunta condición de actriz porno ha corrido como la pólvora en los medios pero ella lo ha desmentido en una entrevista para NY Post asegurando estar muy enfadada por todo lo escrito.

"Todo esto es por una vieja historia. Hace cinco años mantuve una relación con un chico joven. Cuando rompimos se volvió contra mí. Publicó un vídeo casero en internet y así comenzó. Nunca he trabajado como actriz porno, nunca he vendido mi cuerpo por dinero. Fui modelo durante un tiempo pero era un hobby, no un trabajo estable”, explicó Natali.

Añadió que “todo esto me dejó en shock, incluso lloré. Tengo la suerte de que hay personas que me apoyan y saben quién soy”.

Finalmente, dijo que seguirá animando a Rusia. “Me convertí en una superfan después de la Eurocopa 2012, estuve en Polonia y fue mi primer viaje como seguidora. Realmente apoyo a mi selección. Estuve en Polonia, en Brasil (en el Mundial de 2014) y en la Eurocopa de Francia de 2016″.

