Vandenbroele pidió ser absuelto en el caso Ciccone

El "arrepentido" Alejandro Vandenbroele pidió ser absuelto del juicio oral y público por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en el que además está siendo juzgado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Ante el Tribunal Oral Federal 4, la defensa oficial de Vandenbroele destacó que el empresario colaboró como imputado arrepentido en la causa aportando información sobre los hechos por los cuales se lo acusa de haber comprado la gráfica Ciccone Calcográfica a través de su firma The Old Fund.

En ese sentido, remarcó en la nueva jornada de juicio -donde se desarrolla la instancia final de los alegatos de las defensas- que la colaboración merece en todo caso una atenuación de la pena.

Además, según señaló su defensa ante el Tribunal integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Íñiguez, Vandenbroele tuvo un rol secundario en los hechos y era el presidente de The Old Fund, lo que implica que obedecía un mandato de terceras personas.

También recordó que la propia Oficina Anticorrupción había señalado que Vandenbroele no tenía capacidad de decisión en la empresa: el organismo pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou, cinco para Núñez Carmona, y apenas un año y seis meses para Vandenbroele.

Este juicio se investiga si hubo una maniobra para que Boudou y Núñez Carmona se quedaran con la imprenta para luego conseguir contratos con el Estado para la impresión de billetes: según la acusación el ex ministro de Economía le habría pedido 70 por ciento de las acciones a la familia Ciccone, dueña de la imprenta que estaba quebrada, y que lo hizo en colaboración con Núñez Carmona y a través de la empresa The Old Fund, que estaba a nombre de Vandenbroele.

