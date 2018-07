MENDOZA | Gripe A: confirman casos locales y el gobierno entregó un reporte de situación

COMPARTIDOS: 0

Ayer por la tarde confirmaron otro caso de Gripe A en la provincia de Mendoza.

El director del departamento de Epidemiología, Gonzalo Vera Bello, detalló: “Efectivamente no es el primer caso, tenemos otros episodios no solo en la provincia sino en todo el país. Hace meses que está circulando la Influenza o Gripe"

Según las autoridades, este último acontecimiento "no llama la atención" ya que es una paciente que llegó por consultorio externo, luego de que un médico pidiera una muestra de diagnostico preventivo en el que se confirmó la enfermedad. Sin embargo, la autoridad sanitaria entrevistada le restó importancia y aclaró. “La niña está en su domicilio y se maneja por consultorios externos, no está internada, no hay nada de gravedad como para darle mayor trascendencia.“

Por otro lado, vale la pena aclarar que tampoco se han suspendido las clases en el municipio. En la actualidad, esas medidas ya no se toman porque la Influenza A, H1N1, son consideradas enfermedades estacionales que son propias de la época. No corresponde el cierre de un establecimiento escolar. Asimismo afirmó cuántos casos hay en Mendoza:

“En Mendoza muy pocos, de todas maneras no todos los pacientes que tienen cuadro compatible con gripe se les toma muestra. Si uno tuviera que hisopar para hacer diagnóstico de gripe encontraríamos muchos pero la práctica dice que el paciente que tiene un cuadro con diagnóstico compatible con gripe se lo manda a reposo, se lo hidrata y se le da antitérmico. Si es un paciente que tiene factores de riesgo tendría que tener eventualmente la vacuna y si no la tiene, se la da”.

