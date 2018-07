Del Potro ganó en Wimbledon y se ilusiona con subir al podio de ATP

COMPARTIDOS: 0

Como es su sana costumbre, Juan Martín del Potro arrancó derecho en Wimbledon. Venció en primera ronda al alemán Peter Gojowczyk (39 del mundo) por 6-3, 6-4 y 6-3.

El tandilense mostró una gran forma física y mental, después de haber perdido en las semifinales de Roland Garros ante el español Rafael Nadal, a principios de junio.

El camino de Del Potro en Londres no será fácil si quiere desplazar del tercer lugar a Alexander Zverev. Necesita llegar a semifinales y que el alemán no pase de los octavos de final. El objetivo también lo alcanzaría si es finalista y Zverev no pasa de cuartos, o si gana el torneo, claro.

