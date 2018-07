CONFIRMADO | La tercera temporada de 'La casa de papel' tendrá a uno de sus personajes más queridos

COMPARTIDOS: 0

Sin dudas, La casa de papel significó un cambio de paradigma para las fanáticos de las series que, acostumbrados a producciones hollywoodenses, se engancharon con una tira española.

En muy poco tiempo, la serie española de Álex Pina conquistó al público sudamericano. Pero el puñado de capítulos que duró la serie, dejaron con ganas a los espectadores. Por eso Netflix, ni lento ni perezoso, compró los derechos para producir y lanzar la tercera parte de La casa de papel, que tendrá como protagonistas a algunos de los personajes de las primeras entregas: Tokyo, El Profesor, Río, Nairobi y Dénver.

Ahora, también se confirmó que Enrique Arce formará parte del elenco, interpretando al entrañable Arturito.

"¡¡¡Parece que el bebé ha nacido bien!!! Seems like the baby is ok. #Lacasadepapel3 #Netflixserie #Moneyheist #Lacasadepapeltv #Gratitud", escribió el actor junto a una fotografía del libreto que mostró en Instagram.

Vale recordar que Arturito era el padre del bebé que estaba esperando Mónica Gaztambide.

Otras noticias

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-28-11-36-17-twitter-el-particular-look-morticia-addams-de-una-ex-reina-nacional-de-la-vendimia

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-28-10-33-45-hoy-charlotte-caniggia-se-probo-un-vestido-y-la-foto-exploto-instagram-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-26-17-41-53-cesar-bordon-y-la-serie-que-cambio-su-vida