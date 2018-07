Parió a su hijo sin asistencia en el jardín de su casa y lo compartió en video

COMPARTIDOS: 0

La alemana Sarah Schmid nunca imaginó que parir a su bebé de la manera en que lo hizo se tornaría en un acto por lo menos raro, al permitir que millones de personas lo presenciaran a través de la filmación que fue compartida en internet. Sin embargo, su decisión provocó la polémica y estallaron las redes sociales.

Schmid, de 36 años, decidió dar a luz a su hijo en pleno jardín de su casa, y sin ningún tipo de asistencia. Después, la mujer, que tuvo a su sexto hijo fuera del hospital, declaró al diario británico The Sun que se inspiró para adoptar el “nacimiento libre” después de entrenar para ser doctora y ver a los bebés nacer.

Después del nacimiento de su segundo hijo, Schmid pensó que ella misma podía llevar a cabo por sí sola el proceso del parto, tras leer varias cosas sobre el tema: “No me importaba que Tim (su marido) no estuviera allí. Sabía que tenía miedos sobre el nacimiento, especialmente porque no fue asistido. Pero sentí que tenía que lidiar con mis propios miedos primero”.

Ella es madre de seis hijos y desde su primer parto decidió que no quería recibir asistencia médica sino que los tendría en su casa. En las primeras cinco ocasiones se apoyó en una partera para asistirla. Sin embargo, su último bebé decidió tenerlo en un lugar sumamente curioso: nada menos que ¡el patio trasero de su propia casa!

Incluso, tampoco le importó que millones de personas vieran un momento tan íntimo en las redes sociales. Incluso se mostró complacida de compartir con otros esta oportunidad de “ver el nacimiento y especialmente el nacimiento sin intervención”. Y agregó: “Es la cosa más natural y normal en el mundo. No creo que sea extraño”