Coudet sin filtro: "River no quiere jugar con nosotros"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, no anduvo con vueltas al momento de referirse a la serie ante River por los Octavos de Final de la Copa Libertadores y aseguró que si bien será "duro", el "Millonario" tampoco quería enfrentarse a ellos.

"Tenemos un equipazo, no pasa nada, vamos a jugar bien. Tenemos el primer partido duro, pero para los otros también lo es. No quieren jugar con nosotros, no sé si se enteran ustedes, pero se los cuento. Podemos mejorar, pero llevamos seis meses de trabajo y es mucha ganancia para el arranque", explicó Coudet en conferencia de prensa.

Con su desfachatez habitual, Coudet desmintió los rumores respecto a una pelea con el manager Diego Milito y reveló que le pidió que sea él quien tenga contacto más fluido con la prensa respecto del mercado de pases.

"Los clubes grandes no son para todos, hay que estar preparado para los quilombos. Las cosas que pienso, las hablo y no tengo problema en comunicarlo. Yo le pedí a Milito que Racing necesita que él hable con la prensa, comunique, porque es la voz creíble en este club. No estamos peleados ni mucho menos. Sería bastante boludo pelearme con Milito", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que todavía no se retiraron del mercado, ya que la lesión en la rodilla de Mauricio Martínez, quien era uno de los cuatro refuerzos, "complicó" el panorama.

"Dijimos que iba a ser un mercado largo, con dificultades, porque cuando nosotros estemos cerrando hay otros mercados que tienen mucho tiempo por delante. Tuvimos la desgracia de la lesión de Mauricio Martínez que nos vuelve a complicar", afirmó.

El "Chacho" Coudet sabe que necesita agregar jugadores, sobre todo para la región central de la mitad de cancha, luego de haber incorporado a Jonathan Cristaldo, el arquero Gabriel Arias y el retorno del delantero Gustavo Bou.

"El club se ha movido de buena forma para intentar incorporar, (Damián) Musto decidió seguir en su club cuando estaba arreglado; (Lucas) Zelarayán fue la novela, yo di el ok de la parte deportiva, pero de la económica es del club, porque era una operación importante e histórica para Racing. Ofreció siete millones de dólares que es fuerte, pero así y todo no prosperó", detalló.

Y completó: "Estoy tranquilo, sí que nos falta completar, pero no tengo dudas que pasará y de buena manera. Vamos a terminar cerrando un buen plantel. Entiendo la desesperación de la gente, pero tomaremos los tiempos que sean necesarios, porque tenemos un plantel más que competitivo".

Por último, evitó polemizar sobre la confección del fixture de la Superliga, que motivó las quejas de la dirigencia de la "Academia", por sus diferencias con River, en la previa del cruce de Libertadores.

"No me sentí molesto, vamos donde nos manden, jugamos contra el que sea, vamos a tratar de plantarnos en nuestra idea, intentar ser protagonista donde juegue. El bolillero nos tocó así y no tengo nada para decir", finalizó.

Podes leer:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-27-12-15-28-gaudio-coria-y-canas-son-los-nuevos-capitanes-de-copa-davis

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-27-8-41-44-le-dieron-el-alta-al-doctor-bilardo