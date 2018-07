CONFIRMADO | Moria Casán conducirá 'Intrusos' y lo anunció de esta manera

COMPARTIDOS: 0

Distintas cuestiones personales han obligado a Jorge Rial a alejarse de Intrusos en el espectáculo por varios meses. Hasta fin de año, el periodista se dedicará de lleno a la familia que esta armando con Romina Pereiro y a acompañará a More Rial en su recuperación psiquiátrica.

En los últimos días, quien estuvo reemplazando al periodista fue Moria Casán, conductora de Involucrados que ahora confirmó que seguirá en el sillón de Rial.

"Me ven acá porque ya se oficializó que el dueño de este programa se tomó unos meses, el Directorio del canal me pidió si podía seguir, no se cuánto tempo será. Soy una incorrecta casi convertida en intrusa", dijo la One hoy en Intrusos.

“Estamos para apoyar, cuidando este lugar mágico, columna de este canal, para mí es un honor, gracias a todo el equipo técnico", añadió la mediática que luego expresó: "Me siento feliz, honrada, hay que rendir honor a este trabajo y a este canal, donde me miman y me siento feliz".

