César Bordón y la serie que cambió su vida

COMPARTIDOS: 0

En un mundo cada vez más marcado por las series, gracias al monstruo de Netflix, todos somos, más que nunca, fanáticos de lo que vemos.

Dicen que con el apogeo de Breaking Bad, los narcotraficantes estadounidenses comenzaron a teñir la metanfetamina de color azul para vender más. Después vino La casa de papel, y más de uno se puso a hablar en gallego o imaginó un posible ‘atraco’. Fenómenos similares ocurrieron con el éxito de series Vikingos, Game Of Thrones, The Walking Dead, Prison Break, Lost, El Puntero y El Marginal, que por estos días está estrenando capítulos de su segunda temporada.

Pero si hay una tira emblema de la ‘revolución de las series’ es la de Luis Miguel, que en un puñado de meses (arrancó el 22 de abril) puso al público latinoamericano a escuchar a Luismi y reactivó la carrera del cantante.

Los trece capítulos de la por ahora única temporada de la serie también terminaron de consagrar al actor argentino César Bordón, quien en la tira encarna a Hugo López, mánager y ‘padre postizo’ de Luis Miguel.

En diálogo con Sin Estrés, por Estudio 91.7, el actor contó todos los detalles de la producción que cambió su vida y la de muchos. “Ha sucedido algo fantástico con la serie. Es que todo aquel que era fanático de Luis Miguel empezó a verla tímidamente. También hubo un guiño muy importante en el primer capítulo donde aparece en un cameo el auténtico Luis Miguel, y a partir de eso, creo que en el tercer o cuarto capítulo, la serie ya tenía en el bolsillo a todos los fanáticos... que se juntaban con otros que no eran fanáticos. Así se generó un fenómeno alrededor de la serie, porque mucha gente a la que no le gustaba Luis Miguel empezó a verla, porque el producto está, a mi juicio, muy bien hecho”, dijo el actor.

En cuanto a su participación en la tira, César Bordón detalló: “Yo había estado coqueteando dos o tres veces con algunas series de Netflix que finalmente no se dieron y cuando me llamaron para esta, la tomé naturalmente con alegría, seriedad y tranquilidad. Tuve que leer el libro y acercarme a la idea. Hice el casting, la prueba ante cámara, hablé con los productores. Después, rápidamente me confirmaron y ahí sí tuve una gran alegría. Pero bueno, ahí tuve que ocuparme de un montón de cosas, porque yo resido en la Argentina, entonces tuve que ver cómo iba a viajar mi familia, dejar la luz en débito automático, dejar a alguien a cargo de la gata. Había cosas que parecían zonzas, pero que eran fundamentales para cumplir con el compromiso”.

Sobre el personaje de Hugo López al que encarna en Luis Miguel, Bordón explicó: “Necesitaban un argentino y yo hice varios aportes como el lenguaje, los modismos, las costumbres o la forma de ser. Ahí le agregamos el mate, la foto de River y ocupé todo el espacio que me dieron para dejar mi sello”.

César Bordón cuenta con una extensa trayectoria por el cine y la televisión nacional, con papeles en telenovelas como Chiquititas, Amigovios, Muñeca Brava y Casi Ángeles y en la película Relatos Salvajes. De todos modos, el artista admitió que trabajar en Luis Miguel terminó de consagrarlo en la sociedad. “Hoy es una locura. Recibo muchos mensajes, la gente me pide fotos en la calle. Explotó una cosa inesperada, y posiblemente muchas de esas personas me conocen, pero la serie esta es un antes y un después. Encima pasa algo fuera de lo normal y es el hecho de ver un actor que está en Netflix en la esquina de tu casa”, dijo.

Además, el actor, de 56 años, destacó que trabajar para la plataforma on demand más popular del mundo “es una locura”. “Es la industria de punta hoy en día, porque creo que la ficción hoy pasa por las miniseries y las plataformas streaming”, añadió.

Finalmente, Bordón habló de la tan pedida segunda temporada que todavía está en veremos. “Los actores volvimos un poco a nuestra realidad, pero si se hace una segunda temporada, yo lo veo a Diego Boneta –quien hace de Luis Miguel– bien prendido. No está nada confirmado, pero todos tenemos ganas de hacer una segunda temporada. Igual habría que ver cómo se hace, que no es algo menor”, concluyó.

Escuchá la nota completa

Otras noticias que te pueden interesar

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-24-19-29-56-canciones-a-pedal-en-la-mediateca-de-godoy-cruz

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-26-17-34-47--hay-foto-de-la-pequena-vida-luisana-lopilato-presento-a-su-hija-en-instagram-2018