InMyFeelings Challenge: el apuesto dentista se sumó al desafío viral y fue visto 45 millones de veces

Dr. C accepted the In my “filling” challenge today! 🤪 #drakechallenge #inmyfeelings #inmyfeelingschallenge #inmyfeels #dentalfun #dentallife #dentistry #dentist #dentistoffice #dance #soyouthinkyoucandance #dancelife #dancelikeme #gvltoday #yeahthatgreenville #greenvillesc #downtowngreenville #instagvl #gvltoday #dancingdentist #instagreenville #igersgreenville #whatsgoingongvl EllenShow Steve Harvey Kelly Ripa Drake ShiGGa Shay Greenville Health System