Se profundiza la grieta en el PJ mendocino: y la plata, ¿dónde está?

COMPARTIDOS: 0

La pelea interna en el justicialismo provincial se ensancha. Ya no solo por cuestiones de líneas internas sino que, es lo más explosivo, por un inexplicable faltante de millones de pesos, por los que la actual conducción no de respuestas.

El tema sería muy delicado y podría hacer temblar mucho más a la conducción del peronismo local. Sobre todo porque los balances que ya son públicos y se consultan por la web no tienen ningún tipo de argumento de porqué el partido tiene un déficit de unos $4,6 millones. Algo que, inclusive, está resintiendo el andamiaje administrativo de la sede partidaria y perjudicando notablemente sueldos de las ocho personas nombradas que allí trabajan y los cinco contratados que refuerzan el trabajo en la calle San Lorenzo, de Ciudad.

Las fuentes consultadas por El Ciudadano fueron categóricos al afirmar que “esto no es una cuestión de arrastre y nada tiene que ver con la crisis política del justicialismo tras la estruendosa derrota electoral del 2015 y la fuerte división que se dio recientemente en las Cámaras de Diputados y Senadores del Poder Legislativo”. Recuerdan las mismas fuentes que “la conducción del exgobernador Francisco Pérez, asumida el 17 de noviembre de 2014, dejó, al momento de su renuncia, en febrero de 2016, un déficit de más de $5 millones.

El actual presidente y diputado nacional Omar Félix asumió la presidencia del PJ en noviembre de 2016 y la concluirá en noviembre de este año. Antes, quieren que dé explicaciones y con papeles en la mano por un inexplicable déficit de más de $4 millones. Algo que, hasta ahora, muchos consideran que no puede, por lo que muchos no quieren asumir la conducción del distrito Mendoza del Movimiento Nacional Justicialista hasta que no se aclare la situación.

Es decir que, sumados los déficits de los dos períodos cuestionados, el verdadero déficit sería de unos $10 millones.

La crisis, dicen, es parte de un complejo panorama en donde también hay agujeros negros por pasados costos de campaña sobre las que flotan reproches entre dirigentes. Sobre todo de aquellos que tuvieron que vender vehículos y propiedades para saldar deudas que surgieron por incumplimientos de palabras asumidas.

Estas cuestiones muestran que no solo se mira con el ceño fruncido al titular del PJ local, sino además a muchos dirigentes que dejan también mal parado a un partido que muy lejos está de superar una crisis, a la que se le agregan oscuros pesos de diferente índole, menos de moneda nacional.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-23-20-35-32-el-pd-se-encamina-a-apoyar-la-formula-de-marchi-cobos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-26-11-5-55--a-macri-hay-que-fusilarlo-en-la-plaza-de-mayo