Así afectará el eclipse lunar "de sangre" a cada signo del zodíaco

ARIES

El próximo eclipse lunar podría hacer que surjan sentimientos de fracaso. Atención, se trataría de ideas vinculadas a que trabajarías toda tu vida por algo que al final terminaría teniendo poco sentido para vos y lo verías como una pérdida de tiempo.

Tranqui, lo que tenés que entender es que cada hora de esfuerzo cuenta y no se desperdicia a lo largo de la existencia. Lo importante es el desarrollo que tendrás como personas y no tenés que buscar el “pelo en la leche” de la vida, sino apoyarte en tu capacidad y voluntad de esfuerzo. Al final de todo, nadie tiene el poder de no desviarse aunque sea un poco en el trayecto de la vida, asique no te sientas mal si sentís o pensás que esto te puede suceder. Es normal.

TAURO

Se viene una importante decisión. Preparate para abandonar la idea de que un cambio va a arruinar tus planes. Hasta ahora venís contemplando ese gran movimiento a tu alrededor, pero llegó la hora de formar parte. No pienses en ese cambio en el trabajo y ese plan de viaje, cúmplelo.

Basta de pensar eso de que la gente te va a juzgar por tus decisiones y por eso no las terminás llevando a cabo. Sos el/la única dueño de tu vida y tenés que hacerte responsable para lograr aquello que tanto deseas.

GÉMINIS

Si trabajás en un lugar donde recibís un ingreso estable es momento de quedarse “piola”, no de moverse.

Pero si no estás contento con tu situación, es hora de salir a buscar eso que tanto deseas y dejar de perpetuar esa condición mediocre que tanto te molesta. Es clave que entiendas que todo requiere de tiempo, por lo que no tenés que desesperarte o pedir resultados inmediatos. Tu vida no cambiará de un momento para otro, paciencia.

LEO

Este eclipse arrojará luz sobre tu vida porque venís de un año en el que has aprendido a dominar tus temores internos vinculados a tu objetivo en la vida. Sabés que estás avanzando pero lo hacés despacio y controlar eso te deparará grandes beneficios.

Es clave que sigas por la vía que lleva a superar el miedo a no ser poderoso en tu existencia. Por eso tenés que comenzar a entender que las decisiones que sigas, tienen que pensarse desde la abundancia y no desde la mezquindad.

CÁNCER

Hay cambios en el aire para ti en este momento. Ese movimiento y dudas están relacionadas con relaciones con otras personas.

Tu peor temor en el fondo, es perder a tu ser amado y atención porque este será un mes de prueba porque todas las personas más cercanas a ti lucirán algo indiferentes o dudosas con la relación que mantenés con ellos. En vez de huir (como bien sabés hacer) es momento de encarar para conquistar ese miedo a la desestabilización. Tu madurez mental te pondrá a prueba en estos días.

VIRGO

El próximo eclipse de luna te dará la oportunidad de medirte con los demás en el buen sentido. Las energías planetarias de julio, te harán abrir los ojos para que te des cuenta de lo/ afortunada que sos y que sólo tenés que trabajar tu convicción.

Reflexioná y aceptá que las cosas suceden cuando tienen que hacerlo y no cuando vos creas que estás en la línea correcta para que pasen. Mantené tu ritmo pero no descuidés tu convicción. Todo llegará.

LIBRA

Tus miedos por estos días pasarán por cuestiones externas a vos mismo, es decir, serán de otras personas que están tu alrededor pero no podrás permanecer inherente ante eso . Quién te abandonará, quién te rechazará o posiblemente con quién tendrás problemas.

Tu desafío personal pasa por convencerte de que tus miedos están totalmente inventados y de que esas otras personas no tienen el poder de dañarte con sus decisiones.

ESCORPIO

El eclipse lunar traerá un cambio en tu pareja como no veías en muchos años.

Habrá que encarar lo que siempre evitaste: tu vulnerabilidad y la posibilidad de dedicarte a vos mismo/a. Será un excelente a momento para volver a encontrarte.

Aunque estés feliz y estable con tu pareja es momento de que trabajés las áreas de tu vida vinculadas con lo que realmente te apasiona.

Tu mayor miedo es arriesgar tu corazón pero del “otro lado del río” se encuentra la mayor recompensa: ser enteramente feliz. Animate.

SAGITARIO

Te vas aproximando a un momento de tu vida en la que llegará una renovación, un renacimiento. Sos consciente de que tenés que reinventarte a vos mismo de muchas maneras diferentes. Pero atención, ojo porque los cambios al principio no te convencerán y te podrías desalentar y volver al mismo estado “gris” anterior.

Elegí las mejores estrategias para seguir avanzando en tu vida y perdele el miedo al fracaso. Todo nos equivocamos pero así aprendemos. Hay un futuro brillante por delante, pero demostrá que estás dispuesto a superar las adversidades y a re definirte.

CAPRICORNIO

En esta temporada de eclipse habrá un miedo subconsciente que te va a atormentar. Será un momento muy fuerte para los/las capricornianas. Recordá que tu signo prospera en estructura y certeza. Luchan más sin saber lo que sucederá en el trabajo, el amor o cualquier otra cosa.

En vez que querer controlar cada consecuencia, relájate y tené en cuenta nuevas posibilidades. Podrías recibir mucho más de lo que pensás, pero para eso es fundamental una mente abierta y menos controladora.

ACUARIO

El eclipse lunar completo está en tu signo asique será el mejor momento para lanzarte hacía eso que tanto buscás. Podría salir a la superficie una gran noticia vinculada con algo terrenal, un objeto, una herencia.

Podrían aparecer algunos problemas vinculados a tu pasado pero no hay que perder la calma, porque estás en un periodo de liberación y seguro los sabrás dejar atrás para siempre.

Sentirás un renacimiento espiritual a través de la calma de tu alma y tu cuerpo.

PISCIS

Sentirás un intenso periodo de tránsito a tu alrededor, principalmente vinculado a la carrera profesional que seguís. También vendrán aparejados algunos sentimientos de inferioridad a no ser “suficiente”.

Es momento de tomar y asumir riesgos que te llevarán a un lugar completamente nuevo y agradable.

La tranquilidad de tu signo, será una carga para enfrentar tus temores más profundos pero tu convicción natural puede sacarte adelante. Hay que confiar en uno mismo y el mundo tiene que saber de lo que es capaz en signo de Piscis. Dale para adelante con convicción.

