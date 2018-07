Galilleo's Town fue el ganador del Santo Patrono Santiago

COMPARTIDOS: 0

El Galileo's Town, bajo la monta de Franco Nievas, se quedó hoy con la 63ª edición del Premio Santo Patrono Santiago, luego de haber recorrido los 2.200 metros en un tiempo de 2’17”.

El hijo de Speightstown, que es entrenado por Oscar Antonio Rébora, hizo todo a la perfección y aprovechó un tren de carrera a su medida para demostrar porqué es el mejor fondista del momento.

Desde el salto inicial el pupilo del Stud La Nona agarró la punta y no la soltó más hasta cruzar el disco. Se vino adelante nomás y en el final tuvo que soportar la atropellada fuerte de Crazy Rye, aunque ya sabía que la victoria estaba en sus manos y patas.

Mucho se decía en la semana previa a la carrera sobre el caballo que supo ganar el Dupuy en San Luis en 2017. Que no estaba diez puntos, que no llegaba bien, etc. Lo cierto es que dejó a todos mudos con otra soberbia actuación.

Al final, Gallileo´s Town se impuso por 3/4 de cuerpo sobre Crazy Rye. En el tercer lugar arribó Feel Fresh y la cuarta colocación fue para Atlas Again, compañero de yunta del ganador. Con la victoria, el sanjuanino embolsó un premio de 250 mil pesos.

El caballo sanjuanino era el máximo candidato. Ganó el Dupuy el año pasado y venía de vencer en el Preparatorio que se corrió en Mendoza en junio y, como se esperaba, no defraudó a su gente.

El Hipódromo mendocino se mostró repleto. Más de 40 mil personas, se dieron cita para ver, principalmente, el gran triunfo de Galileo's Town, que se alzó con un premio de 250.000 pesos.

El Santo Patrono Santiago también tuvo su costado solidario: la playa de estacionamiento estuvo destinada a la Fundación Fundavita para ayudar a mendocinos que lo necesiten.