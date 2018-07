Maluma subió una foto "orgiástica" y la platea femenina le saltó al cuello

COMPARTIDOS: 0

Maluma publicó una polémica foto en su cuenta de Instagram y muchos de sus seguidores, en especial mujeres, estallaron de bronca.

Anteriormente, Maluma ha sido tildado de machista pero en esta última foto que subió fue lo “mínimo” que le dijeron.

En cantante aparece en una imagen de lo que parece ser el backstage de un video. Aparece en una cama con siete mujeres semidesnudas.

La foto "orgiástica" de Maluma generó piropos y críticas por igual. Muchas de sus fans "le saltaron al cuello".

Una mujer que lo seguía en las redes le escribió junto a su imagen: "Me da ASCO usted, sólo usa a las mujeres como figuras sexuales. Debería parar un poco, CERDO ASQUEROSO"

Otra se despechó con la misma bronca: “Pffff no me gusta el machismo y desigual de géneros que muestra Maluma en sus vídeos y fotos. Eso hace que no me guste tanto como podría llegar a gustarme. Me parece un atraso la verdad".

"¿Era necesario? ¿Alguna vez harás un video con una chica ordinaria? ¿Alguna vez dejarás de usar a las chicas como 'el agregado' de tu producto? Muchos jóvenes te siguen y te admiran y ven como algo normal (por tu ejemplo) el usar a las mujeres como algo sexual, como un pedazo de carne” le dejaron en otro comentario.

El Ciudadano te deja la foto que hizo enardecer las redes, tanto por el toque hot de la misma, como por su contenido supuestamente machista que le atribuyó parte de la platea femenina.

