Mendoza y el país hoy

Una suerte de desorden y mal humor social nos envuelve a todos, producto de una combinación de ambiente muy politizado, con las expresiones de sectores, que a través de algunos medios que informan correctamente y otros que no tanto (hasta con miradas opuestas) contribuyen a que no consigamos ubicarnos en el momento en que vivimos.

Los anuncios de aumentos diversos y disparados en varias áreas, todos al mismo tiempo (nafta, gas, luz, alimentos, remedios, artículos de primera necesidad, etc.) nos desvían la atención del centro del problema y a ello se suman los informes de la inflación, la disparada del dolar, el déficit fiscal y comercial. ¿Cómo se puede digerir tamaño cóctel que diariamente nos impacta?.

Pensamos que es complicado, pero posible, mantener un estado de ánimo que nos permita ubicarnos con inteligencia, mediar las variables y proseguir nuestras vidas intentando trabajar, haciendo el máximo esfuerzo por mejorar nuestra realidad.

Dificil, pero no imposible

Contribuye a esta situación las idas y venidas, las marchas y contramarchas del gobierno Nacional (con el cual se puede estar de acuerdo o no) que se enfrenta a un panorama que no era tan sencillo de abordar y solucionar como creyó al asumir la conducción del país.

¿Pero está todo absolutamente mal como nos dicen?. ¿Estamos al borde de perder la Patria?. ¿Es correcto que se insulte al Presidente de la Nación, abiertamente como lo están haciendo de diversos sectores? Creemos que nada de esto es cierto ni correcto.

La realidad de nuestras empresas

Tras una reunión de su Comisión Directiva de UCIM de la cual participaron empresarios, comerciantes, industriales, representantes del sector Turismo, de la industria vitivinicola y de diversas actividades productivas se expuso sobre el nivel de actividad, la situación comercial, económica y política .

El resultado de lo que expresaron los empresarios pymes fue: la aceptación de que seguimos en un difícil momento para el normal desarrollo de los negocios y sobre la necesidad de un afloje en la presión impositiva, indicando por ejemplo, que la AFIP debe tener una política mas gradual hacia el sector pymes, buscando ampliar la base contribuyente.

Porque el presidente Macri expresó: "Cuidemos a las Economías Regionales y por ende al sector pyme y trabajadores. Ellos son el motor dinamizador del país" lo que no se condice con la actitud de diversas Instituciones del gobierno, sobre todo al momento se recaudar. Son durísimos, llevando a límites insostenibles.

Pero debemos decir que la totalidad de los presentes coincidieron en que:

-El nivel de venta esta lento, pero se mueve.

-La cadena de pagos no esta rota, también está lenta.

-No es verdad que la gran mayoría de cheques vienen rechazados. Como sucede habitualmente algunos están demorados en su obligación de pago. Esto siempre ha ocurrido, siempre, más en momentos de crisis.

En cuanto a las tarifas todos expresaron el conocimiento que las mismas estaban totalmente subsidiadas y que ahora (dolorosamente) deben llegar al nivel que están en los países limítrofes, muy cerca nuestro, en donde el combustible, por ejemplo, cuesta el doble que en Argentina.

Se insulta y menosprecia al gobierno por haber acudido al FMI que nos presta dinero a un 4.5% y nos olvidamos que en la anterior administración tomamos al 15% de un "país amigo".

En el ámbito provincial, estamos ante un Gobernador que se mueve con prudencia, es buen administrador de los recursos y nos parece que decir que no tiene plan económico y de gobierno para Mendoza, como se ha expresado de algunos ámbitos en estos días no es sincero, no es algo merecido. No ayuda la critica destructiva, aun en disenso se puede ayudar. Mentir puede causar mucho daño.

Esta linea de pensamiento de UCIM no nos hace ni cornejistas, ni macristas. Marcamos los disensos y no estamos de acuerdo en varios temas, algunos ya marcados en esta nota.

Entendemos que únicamente en un ambiente de dialogo positivo se podrán encontrar las soluciones para trabajadores, empresarios pymes, emprendedores y grandes empresas. Decir sí por interés propio no está bien. Tenemos, desde todos los sectores, que realizar propuestas y poner el bien común por sobre los intereses sectoriales.

Mentir y olvidarnos de en qué situación se encontraba el país no es serio, ni honesto, ni oportuno. Todos tenemos la obligación de ayudar para construir y dejar un país mejor para las próximas generaciones.