Las repercusiones en redes sociales por los comentarios de Albino en el Senado Nacional

Este mediodía, el fundador de Conin, Abel Albino tuvo la posibilidad de disertar en el marco de una serie de presentaciones que se realizan en el Senado Nacional, por la ley que pretende despenalizar el aborto.

Sin embargo, las frases del médico mendocino que más repercusión tuvieron en redes sociales, no estuvieron relacionadas estrictamente con la interrupción voluntaria del embarazo.

Como parte de su disertación, Albino reafirmó su posición en contra de la ley, pero lo que más llamó la atención fueron dos frases en las que desmiente ventajas saludables del profiláctico de látex.

"El preservativo no protege del VIH" dijo el especialista en contraposición a cientos de estudios científicos que dicen afirman lo opuesto. "

La eminencia provincial comentó sobre la necesidad de “educar para el amor, no para el sexo animal” para no tener que abortar.

Luego, una de las personas que más luchó contra el hambre y la pobreza en Argentina, agregó "El profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!".

Lo cierto es que las controversiales declaraciones, desencadenaron el enojo de varios usuarios en redes sociales, como por ejemplo, la de Mabel Bianco, una médica que estuvo presente durante la disertación en representación de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Mientras el fundador de Conín hablaba, la mujer se levantó de su asiento y se fue de la sala.

Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !!

Abel Albino diciendo que los preservativos no protegen del SIDA porque el HIV atraviesa el látex. A esta altura ya lo tendrían que haber bajado del podio. No es libertad de expresión, es un atentado a la salud pública que no puede tener lugar en el Senado.