PRECIO "0"| ¿Cómo hacer para ver Netflix gratis?

Se trata de la plataforma de streaming del momento a nivel mundial. La aparición de Netflix en el mercado revolucionó el mundo audiovisual vinculado a películas y series de televisión.

La marca cambió la manera en la que consumimos dicho contenido. Habrá un antes y un después que analizar dentro de unos años para entender el verdadero impacto que tuvo en la humanidad el desarrollo de Netflix, un camino de no retorno, con la bandera del consumo "on demand".

Hoy cuesta imaginar que hay personas que les gusta el cine o las series pero que no tienen Netflix o de última algún servicio similar. Pero no caben dudas de que Netflix es el “Rey” en Argentina y muchos países más en este 2018.

Aunque no lo creas se pueden ver GRATIS (precio "0") los contenidos de la plataforma y sin ningún tipo de piratería o acción ilegal de por medio. Se trata de mecanismos ofrecidos o permitidos por la empresa, ¡aprovéchalos!

El Ciudadano te los revela en esta nota:

EL MES GRATIS

Netflix ofrece el primer mes de su servicio de manera gratuita. Desde su masificación, la empresa entendió que esta era una estrategia clave para su crecimiento. Si bien tenés que suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, Netflix no te cobrará nada en los 30 días inciales del servicio.

Una vez cumplido el mes de prueba, tranquilamente podés borrar la suscripción para evitar cualquier recarga no deseada en tu tarjeta, pero si realmente podés pagar el servicio, lo más probable es que te lo dejes. De ahí, una gran y acertada estrategia de la empresa.

LA CONTRASEÑA COMPARTIDA



Todos tenemos algún conocido /a que comparte la contraseña de Netflix con alguien más y por lo tanto, en la mayoría de los casos alguien lo termina viendo GRATIS. Principalmente sucede así entre familia o amigos íntimos.

Nunca te preguntaste: ¿qué piensan desde la empresa sobre este tipo de consumo comunitario? ¿se darán cuenta de que tienen muchos consumidores “parásitos” y tomarán riendas en el asunto? La respuesta es que Netflix acepta este tipo de consumo, incluso lo alienta porque sabe que eso les genera cientos de usuarios nuevos que tarde o temprano demandarán el servicio.

Lo que sucederá cuando las “bocas disponibles” por plan se saturen y el que quiere ver algo no pueda hacerlo o simplemente cuando alguien cambie la contraseña del servicio, es que ese nuevo usuario, que estaba “colgado”, recurrirá con mucha certeza a abonar el servicio.

De todas maneras es la opción más popular para ver Netflix gratis y eso cabe destacarlo.

LOS CONTENIDOS EN TELEVISIÓN



Algo que muchas personas no saben es que los contenidos de Netflix pueden verse en algunos canales de cable, aunque en general un tiempo después de que la plataforma los largue. Un claro ejemplo de ello es enParamount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards , dos de las series originales más populares de la compañía de streaming.

Es una estrategia que no es perfecta pero al fin y al cabo, terminarás viendo contenido de Netflix sin pagarlo ni deberle nada a nadie.

