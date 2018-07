LA APOYARON | El mensaje catártico de Wanda Nara y su jugado escote

COMPARTIDOS: 0

La mamá de 5 hijos, modelo y empresaria Wanda Nara subió recientemente a su Instagram una foto que la muestra con un sexy escote pero sobre todo lo que llamó la atención su reflexivo mensaje.

“No vivas dando explicaciones tus amigos y familia no las necesitan y los demás no importan ..” escribió la mediática en su Instagram.

Wanda atravesó algunos días difíciles cuando fue cuestionada por unas fotos que se conocieron de ella junto a Icardi en la playa. En las fotos se la veía muy natural e incluso con celulitis.

Hubo un revuelo bárbaro por las fotos antes dichas ya que ella negó que su cuerpo fuera así pero desde la revista que las sacaron desmintieron el uso de Photoshop.

Por otro lado, también se conoció en boca del periodista Luis Ventura que su marido, Icardi, habría estado en un crucero junto a otras mujeres cuando Wanda estaba en la Argentina.

En fin, Wanda aprovechó para hacer catarsis en Instagram y subió la siguiente imagen:

Los comentarios que le dejaron sus seguidores:

- "Hermosa wanda sos mi idola bss"

- " o no creo q sea asi creo q le dolio q muestren su cuerpo mauro icardi chicas hay 1000000 de bombones mejor q ese tatuado q a mi vuelvo a repetir a mi no me gusta plata no necesito y si necesitaria hacerme algo lo haria aprovecha y hacelo corazon sos jovencita y te vi y no sos como queres aparentar sos mujer madre hermosa ya si te gusta tu esposo genial pero tranquila sino todos los q te sacamos fotos las subimos y lo desmentis besos pensa"

- "Yo creo que no existe envidia , llego trepando y con un gran video fue es y será siempre una pobre rica y no creo qué dure mucho con Icardi"

- "Estas divina Wanda sos una diosa 😘"

- "Cada día más hermosa 🌹🥂"

- "Las que critican , son unas envidiosas , muchas quisieran tener un hombre como Mauro y los hijos hermosos que tenes.Que no te importe SE FELIZ..☺"

- "Linda Wanda...bien.. las únicas personas son las que te importan y a las que les importas...el resto son decorado..."

La imagen de Wanda Nara y su mensaje catártico tuvo más de 125,969 "Me gusta".

