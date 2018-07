AUDIO | Esto le dijo el Pity a su mamá luego del crimen

COMPARTIDOS: 0

El diario Crónica filtró ayer un audio que el Pity Álvarez le habría enviado a su mamá antes de entregarse a la justicia.

En la grabación de poco más de un minuto de duración, se escucha una voz (supuestamente la del Pity) que dice: “Yo ahora estoy comiendo. No como desde ayer. Me pasa a buscar el abogado y voy. Si me internan de vuelta, yo ya había tomado una decisión. Me da lástima no poder conocer a Blondie (su hija). Por un gil, un terrible artista se va. No sé a dónde, pero se va. Me voy y dejo todo arreglado”.

Vale recordar que el ex cantante de Intoxicados y Viejas Locas permanece detenido con prisión preventiva en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza luego de asesinar a Christian Díaz.

Escuchá el audio

Se conoció la llamada del Pity Álvarez a su mamá, luego de cometer el asesinato pic.twitter.com/JINjhQ7c94 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de julio de 2018

MÁS NOTICIAS

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-24-17-33-29-bomba-maradona-y-rocio-oliva-se-casan

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-24-10-29-11-reparto-los-mato-esto-es-lo-que-pidio-brad-pitt-por-salir-en-deadpool-2