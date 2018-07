Portezuelo del Viento: la versión (extra) oficial mendocina

COMPARTIDOS: 0

Tras la publicación de El Ciudadano sobre la forma que se encuadraría la megaobra Portezuelo del Viento, nuestro diario intentó buscar respuestas por parte del gobierno provincial.

Ante rostros que pretendieron dar muestras de desconocimientos, cuando en realidad había molestia, altos funcionarios del Poder Ejecutivo no supieron aclarar la información que hoy refleja El Cronista Comercial y que El Ciudadano repicó.

Al respecto que la administración de Mauricio Macri habría decidido en el plan de ajuste, que la construcción de la presa en el sur mendocino sea bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP). Que de confirmarse dejaría de ser prioritaria para el gobierno de Cambiemos y sería un golpe muy fuerte, que haría sucumbir la nave insignia del la gestión de Alfredo Cornejo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda de la provincia le expresaron a nuestro diario que el ministro Lisandro Nieri, no tiene nada que decir al respecto. Que no ha habido en las últimas horas ninguna comunicación oficial desde Buenos Aires. Que todo esto se dejaba en el ámbito de una versión periodística, que implicaba (hasta el momento) que no había ningún cambio a lo comunicado al titular de hacienda mendocino en una reciente cumbre en la Capital Federal.

