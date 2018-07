MISTERIO | El Instagram de la desaparecida en Lavalle se actualizó con fotos nuevas

COMPARTIDOS: 0

La desaparición de Sabrina Mayorga (29), quien fue vista por última vez el 16 de julio en Lavalle, continúa siendo un verdadero misterio.

En las últimas horas, un nuevo posteo en el Instagram de la chica generó sospechas en su familia.

"Nosotros no sabemos si alguien maneja el Instagram de Sabrina porque la cuenta sigue estando activa y no responden los mensajes. Además, en WhatsApp no responden mensajes ni llamadas", expresó Daiana, hermana de la mujer buscada.

La reciente publicación en las redes, muestra una imagen de la chica desparecida con el pelo rubio.

La Policía de Mendoza, ya fue alertada sobre el último posteo y ahora dicen que van a rastrear el celular para saber si se trata de la joven desaparecida la semana pasada, o si le robaron el celular.

