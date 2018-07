InMyFeelingsChallenge: el nuevo reto viral que puede terminar mal

COMPARTIDOS: 0

Se trata del “In My Feelings Challenge”, que consiste bailar el último hit del rapero Drake a un costado de un auto en movimiento. El challenge, bautizado ahora con el título de la canción, lo lanzó el humorista estadounidense Shiggy en su cuenta de Instagram a finales de junio. En el vídeo, aparecía bailando el tema de Drake en medio de la calle, sin importarle los coches que iban pasando a su lado. "Do the Shiggy", animaba, y millones de personas acudieron a la llamada.

Si bien muchos no le ven peligro alguno, otros resaltan que sí lo hay y critican a quienes realizan el reto.

En Estados Unidos, el #InMyFeelingsChallenge ya se ha cobrado más de un accidente.

