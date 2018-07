Maradona destruyó a la AFA

COMPARTIDOS: 0

De visita en la Argentina, Diego Maradona no eludió un tema candente después del Mundial: la situación del fútbol argentino. Y el Diez fue contundente para calificar el trabajo de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la entidad: “Hoy la casa madre del fútbol es un desastre”, disparó el Diez.

El astro argentino se mostró crítico sobre la supuesta reforma que se planifica en la AFA. “Vos tenés que empezar la casa por los cimientos. Y hoy la casa madre del fútbol es un desastre”, dijo, tajante.

Al ser consultado sobre un posible regreso al banco de suplentes, Diego prefirió seguir concentrado en los dirigentes: “Yo no hablo del técnico, hablo de dirigentes que sepan lo que hacen. No se puede ir a buscar a Tapia a Ezeiza los corruptos que están al lado de él. No me importan los nombres”.

Maradona se refirió así a la bienvenida de la que gozó el titular de la AFA después de Rusia 2018, cuando decenas de directivos lo esperaron y lo recibieron con un fuerte aplauso en Ezeiza.

En contrapartida, el regreso de Jorge Sampaoli era solitario y silencioso. Días más tarde, el entrenador arreglaría su desvinculación de la Selección.

Para el final, el Diez se guardó un comentario sobre Javier Zanetti, que en las últimas horas se mostró dispuesto a colaborar con la AFA.

