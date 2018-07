Desaparecida en Lavalle: sospechan de una relación amorosa

COMPARTIDOS: 0

La desaparición de Sabrina Mayorga (29) sigue generando mucho misterio en toda la provincia.

Luego de que saliera de la casa de su prima, el 16 de julio en Villa Tulumaya, nada se supo de ella y la incertidumbre de sus familiares crece minuto a minuto.

Daiana Mayorga, hermana de la chica perdida, habló con El Ciudadano y reveló cuáles son las sospechas que tienen por el caso.

“Ella es muy reservada y no contaba nada de su vida privada. Otra de mis hermanas me dijo que Sabrina se hablaba con un chico al cual no conocemos ni por foto ni sabemos su apellido”, explicó al muchacha a quien mucho no le “cierra” esta supuesta relación.

Vive con sus padres

Mayorga vive con sus padres y sus tres hijos en una vivienda del barrio Cooperativa del distrito La Pega, en Lavalle. Como todo lugar alejado del Gran Mendoza, es una zona segura y donde no suceden tantos delitos como en las grandes urbes.

“Donde ella vive con mis padres es muy tranquilo”, añadió Daiana quien no entiende como pudo haber desaparecido su hermana.

Lo cierto es que hasta el momento no hay rastros del paradero de la joven de 29 años. Los números para aportar información son 4416985/ 86 (Oficina Fiscal 7).